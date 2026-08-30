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आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण अखेर १७ व्या दिवशी मागं; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले . . .

गेल्या १७ दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृहात उपोषण सुरू होतं. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली.

Tribal Student Protest Suspended
आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 10:00 AM IST

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पुणे : आदिवासी वसतिगृहातील विविध मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या १७ दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृहात उपोषण सुरू होतं. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी शनिवारी उशीरा उपोषणस्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी शासन निर्णय दाखवत विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिलं. आश्वासन मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हे उपोषण मागं घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन सगळे प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

Tribal Student Protest Suspended
आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण (ETV Bharat)

काय आहेत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या : गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलीच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची तत्काळ मदत जाहीर करावी, आणि संबंधित प्रशासकीय व राजकीय व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, राज्यातील प्रत्येक आदिवासी वसतिगृहातील आणि आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा 10 कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात यावा, राज्यात प्रलंबित असलेली 12,500 व इतर आदिवासी नोकर भरती प्रक्रिया तत्काळ राबवण्यात यावी, कार्यमुक्त केलेले पेसा कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देऊन कायमस्वरूपी करण्यात यावं. नोकरभरतीच्या जाहिरातींमध्ये 'पेसा' कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, रक्त नातेसंबंध जात पडताळणी प्रमाणपत्र व बंजारा अभ्यास समिती याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावेत अश्या १४ मागण्याच्या संदर्भात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गेल्या सतरा दिवसापासून उपोषण सुरू होतं. या काळात सातत्यानं आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची दोन ते तीन वेळा बैठक देखील झाली. मात्र जोपर्यंत लेखी आदेश मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागं घेतलं जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. अखेर शनिवारी आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी उपोषणस्थळी भेट दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागं घेतलं आहे.

Tribal Student Protest Suspended
आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण (ETV Bharat)

१२ हजार ५०० रिक्त पदांची विशेष भरती : विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्याबाबत १२ हजार ५०० रिक्त पदांची विशेष भरती प्रक्रिया ६ महिन्यात सुरू करण्याचे निर्देश तसेच छोट्या संवर्गाची बिंदूनामावली पूर्ववत करण्यासाठी ३ महिन्यांत अहवाल सादर होणार, आदिवासी वसतिगृहातील आहाराची डिबिटी पद्धत रद्द करून थेट वसतिगृहात भोजन व्यवस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची ३ महिन्यांत अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांमध्ये समानता आणण्यासाठी समिती स्थापन करून ३ महिन्यांत अहवाल येणार आणि शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांसाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढच्या ३ महिन्यात नोकर भरती करणार : यावेळी आदिवासी मंत्री अशोक उईके म्हणाले की, "विद्यार्थांनी विविध मागण्यासाठी तब्बल १७ दिवस आंदोलन केलं. विद्यार्थी प्रतिनिधीसोबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली आहे. वेगवेगळ्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. आज २ शासन निर्णय पूर्ण केले आहेत. बाकी मागण्या देखील मान्य केल्या असून त्याचं देखील वेळापत्रक ठरलं आहे. मला गर्व आहे की आमचा आदिवासी मुलगा आणि मुलगी यांनी काही सुरुवात केलं आणि ते पूर्णत्वास नेलं आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त होत्या. सगळी चर्चा झाली असून येत्या ३ महिन्यात सगळ्या विभागाशी चर्चा करून कुठल्या विभागात जागा रिक्त आहेत, हे पाहून पुढच्या ३ महिन्यात नोकर भरती आम्ही करणार आहोत. नोकरभरती लवकर सुरू होईल. आश्रम शाळेच्या अनेक अडचणी देखील विद्यार्थ्यांनी मांडल्या होत्या आणि यावर देखील लवकरच निर्णय घेऊ. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन अनेक अंमलबजावणी आपण करणार आहोत. राज्यातील सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करत आहे की, तुम्ही नम्रतेनं आंदोलन केलं आहे. कुणालाही त्रास झाला नाही, सगळ्यांना विनंती करतो की आरोग्याची काळजी घ्यावी. उद्यापासून नेहमीची दिनचर्या सुरू करा, अशी विनंती करतो."

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TAGGED:

GOVERNMENT ACCEPTS DEMANDS
PUNE TRIBAL STUDENT PROTEST
आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके
TRIBAL STUDENT PROTEST SUSPENDED

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