ETV Bharat / state

पीटीपी ॲपच्या माध्यमातून पुणेकरांनी भरला 26 कोटींहून अधिक दंड

पुणे पोलिसांच्या 'पीटीपी' (Public Traffic Police) अ‍ॅपच्या माध्यमातून आतापर्यंत पुणेकरांनी 26 कोटींहून अधिक दंड भरला आहे.

Pune Police and the PTP App
पुणे पोलीस आणि पीटीपी ॲप (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी तसंच वाहतुकीच्या नियमांचं पालन व्हावं यासाठी पुणे पोलिसांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. असं असताना गेल्या काही महिन्यापासून पुणे पोलिसांनी पीटीपी ॲप लाँच (PTP App) केला असून ज्यातून नागरिक स्वतःहून नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांचे फोटो पाठवू शकता. याला पुणेकरांनी चांगला प्रतिसाद दिलाय. तसंच वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या, ज्यांच्यावर दंड आहे अशा पुणेकरांनी देखील या ॲपचा वापर सुरू केला. आत्तापर्यंत तब्बल 26 कोटी 40 लाख रुपयांचा दंड पुणेकरांनी भरल्याची, माहिती अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली.



पीटीपी ॲप तयार करण्यात आले : पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीचा दंड पुणेकरांवर प्रलंबित आहे. यासाठी देखील पुणे पोलिसांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि यासाठी पीटीपी ॲप तयार करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील (ETV Bharat Reporter)



पीटीपी ॲपचे युजर्स किती? : याबाबत मनोज पाटील म्हणाले की, या ॲपमध्ये एक विशेष अट ठेवण्यात आली आहे. जर एखाद्या नागरिकाला दुसऱ्या वाहनधारकाच्या नियम उल्लंघनाची तक्रार करायची असेल, तर त्या तक्रारदाराच्या स्वतःच्या वाहनावर कोणताही प्रलंबित दंड नसावा. या नियमामुळं नागरिक स्वतःचे दंडही वेळेवर भरत असून या ॲपचे सध्या 1 लाख 72 हजार युजर्स आहेत. आतापर्यंत या ॲपच्या माध्यमातून तब्बल 26 कोटी 40 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पुणे शहर वाहतूक विभागाने एकूण 50 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल केल्याचं अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील म्हणाले.

AI सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने ठेवणार कडक नजर : पुण्यातील हडपसर सासवड रस्त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत आहेत. याबाबत मनोज पाटील म्हणाले की, सासवड रस्त्यावरून सोलापूरला जाणाऱ्या मार्गावर अनेक 'ब्लॅक स्पॉट्स' पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहेत. विशेषतः अवजड वाहनामुळं या भागात अपघाताचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळं कात्रज-कोंढवा मार्गे येणाऱ्या अवजड वाहनांना सासवड रोडवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा किंवा त्यांच्या वेळेवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यासाठी हाईट बॅरियर्स (उंची रोधक) बसवणे आणि रात्रीच्यावेळी कडक तपासणी करणे अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत यासाठी केवळ मनुष्यबळावर अवलंबून न राहता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवली जात असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, ठाणे वाहतूक पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन
  2. 21 पुणेकरांचा नवा रेकॉर्ड; 'पराक्रम' जाणून तुम्हीसुद्धा घालताल तोंडात बोटं - Pune Traffic Rules Fines
  3. पुणेकरांनो सावधान...! वाहतूक पोलिसांनी घेतलेल्या 'या' निर्णयामुळं तुमचं ड्रायव्हिंग लायसेन्स होऊ शकतं रद्द - Pune Police

TAGGED:

पीटीपी ॲप
TRAFFIC POLICE
PUBLIC TRAFFIC POLICE
PTP APP
PUNE TRAFFIC PTP APP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.