ETV Bharat / state

'पुणे गुन्हेगारांचं माहेरघर, अजित पवार असते तर...'; अजितदादांची आठवण काढत अंबादास दानवे यांची सरकारवर टीका

पुणे विषारी दारु मृत्यूकांड प्रकरणावरुन शिवसेना - उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. या प्रकरणावरुन दानवे यांना अजित पवार यांची आठवण आली.

Pune Toxic liquor case Ambadas Danve
माध्यमांशी संवाद साधताना अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 10:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - पुण्यातील हडपसर आणि फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू पिल्याने 18 जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणानंतर सर्वत्र जोरदार टीका होत आहे. या घटनेनंतर मंगळवारी शिवसेना - उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

पुणे गुन्हेगारांचं माहेरघर - "अश्या वस्तीमध्ये पोलिसांना माहिती असताना दारू विकली जाते आणि सर्वसामान्य नागरिक अशी दारू पिऊन मरतो हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे. याला एक्साईज आणि पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. या घटनेबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत," असं म्हणत अंबादास दानवे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

Pune Toxic liquor case Ambadas Danve
पुणे विषारी दारु प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांची अंबादास दानवे यांनी घेतली भेट (ETV Bharat Reporter)

शिवसेना - उबाठा करणार मदत - पुण्यातील हडपसर आणि फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू पिल्याने 18 जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणानंतर मंगळवारी शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने हडपसर येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांचं सांत्वन केलं. यावेळी दानवे यांनी सरकारने मदत न केल्यास शिवसेनेकडून तुम्हाला मदत करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

सरकारला जाब विचारणार - अंबादास दानवे पुढं म्हणाले की, मन सुन्न करणारी ही घटना असून, आजही अशाप्रकारे वस्तीमध्ये पोलिसांना माहिती असतानाही विषारी दारू विकली जाते. सर्वसामान्य नागरिक देखील अशी दारू पिऊन मरतो हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी आहे. या घटनेबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत.

Pune Toxic liquor case Ambadas Danve
पुणे विषारी दारु प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांची अंबादास दानवे यांनी घेतली भेट (ETV Bharat Reporter)

आज अजित पवार असते तर...- "येथील महिलांनी पोलीस सुरक्षेची मागणी केली असून, या परिसरात मुलं खिशात गांजा घेऊन फिरत असतात आणि तो विकतात. पोलीस आयुक्त झोपले आहेत का? गुन्ह्यांची आकडेवारी दाखवून उपयोग काय आहे? पोलीस आयुक्तांचं संपूर्ण दुर्लक्ष आहे. शहरातील गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. पुण्यात सगळ्यात जास्त गुन्हेगारी होत आहे. दहा वाजता दुकानं बंद करायला सांगतात. पण, तीन-तीन वाजेपर्यंत हॉटेल सुरू असतात. आरोपींची परेड घेऊन गुन्हेगारी कमी होत नाही. शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या पुण्याची प्रतिमा खराब होत आहे पुणे हे गुन्हेगारांचं माहेरघर झाल्याचं दिसत आहे. यावेळी अजित पवारांची आठवण येते. आज अजित पवारांची कमतरता जाणवते. ते असले असते तर तत्काळ इथं आले असते," असं म्हणत अंबादास दानवे यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

हेही वाचा -

  1. 'विषारी दारु मृत्यू प्रकरण गृहखात्याचं अपयश, पुण्याच्या कारभाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवा'; सुप्रिया सुळे यांची मागणी
  2. विषारी दारू प्रकरण; मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाखांची मदत, अवैध धंद्यांवर मोठ्या कारवाईचा महापौरांचा इशारा

TAGGED:

AMBADAS DANVE ON PUNE CRIME
AJIT PAWAR
पुणे विषारी दारु प्रकरण
अंबादास दानवे
PUNE TOXIC LIQUOR CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.