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पुणेकरांसाठी खुशखबर! साईबाबांच्या दर्शनासाठी बुधवारपासून सुरू होतेय 'पुणे-शिर्डी' दैनंदिन एक्सप्रेस

पुण्यातील भाविकांसाठी रेल्वे विभागानं बुधवारपासून रोज धावणारी 'पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस' सुरू केली आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवला जाणार आहे..

PUNE SHIRDI DAILY TRAIN
शिर्डी साईबाबा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 2:13 PM IST

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पुणे : शिर्डीतील श्री साईबाबांचे राज्यासह देशात लाखो भक्त आहेत. साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भक्त शिर्डीमध्ये येत असतात. यासह श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी पुण्यातील भाविक मोठ्या प्रमाणावर शिर्डीला जात असतात. हीच बाब लक्षात घेत भारतीय रेल्वे विभागानं बुधवारपासून (दि.17) पुणे-साईनगर (शिर्डी) दैनंदिन रेल्वे सुरू केली आहे. या रेल्वेची सुरुवात मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि विविध मान्यवरांच्या यांच्या उपस्थितीत 'पुणे - साईनगर शिर्डी दैनंदिन एक्सप्रेस'ला हिरवा झेंडा दाखवून होणार आहे.

पुणे ते शिर्डी पहिलीच थेट रेल्वे : अहिल्यानगर जिल्ह्यात असलेलं शिर्डी हे गाव श्री साईबाबांचं मूळस्थान मानलं जातं. त्यामुळं शिर्डीला भारतातील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्रांपैकी एक मानलं जातं. देशभरातून वर्षभर या पवित्र स्थळाला भेट देणाऱ्या लाखो भक्तांसाठी साईनगर शिर्डी रेल्वे स्थानक महत्त्वाची सेवा पुरवते. पुण्यापासून मिळणाऱ्या या नवीन थेट रेल्व सुविधेमुळं भाविकांना मोठी सोय होईल आणि या भागातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस ही पुणे ते शिर्डी दरम्यानची पहिली थेट रेल्वे सेवा आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार : साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, कुटुंबं आणि गट-पर्यटनासाठी हा एक सुरक्षित, परवडणारा आणि आरामदायी पर्याय ठरणार आहे. तसंच यामुळं वृद्ध भक्तांचा प्रवासाचा त्रास कमी होईल. या सेवेमुळं अहिल्यानगर आणि शिर्डी येथील रहिवाशांना पुण्यातील शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधांपर्यंत पोहोचणं अधिक सुलभ होईल. त्याचबरोबर, हॉटेल, टॅक्सी आणि विक्रेत्यांकडं येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळं शिर्डी परिसरातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.

मार्गावरील प्रमुख थांबे खालीलप्रमाणं :

  1. दौंड : पुणे - दौंड मार्ग आणि उत्तरेकडं जाणाऱ्या दौंड - मनमाड मार्ग यांच्या दरम्यान स्थानिक प्रवाशांसाठी अखंड आणि जलद वाहतूक.
  2. श्रीगोंदा : स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना परवडणारी व जलद दळणवळण सुविधा उपलब्ध.
  3. अहिल्यानगर : हे एक मोठं प्रशासकीय, लष्करी आणि व्यावसायिक केंद्र असून इथं दररोज हजारो प्रवासी, नोकरदार वर्ग आणि लष्करी कर्मचारी ये-जा करतात.
  4. राहुरी : हे एक नामांकित शैक्षणिक आणि कृषी केंद्र आहे. इथं राज्यातील सर्वात मोठं 'महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ' स्थित आहे. येथील थांब्यामुळं विद्यापीठात ये-जा करणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना आणि शास्त्रज्ञांना मोठा फायदा होईल. तसंच, यामुळं स्थानिक शेतकऱ्यांच्या प्रवासाचीही सोय होईल.
  5. बेलापूर : या भागात काही अग्रगण्य साखर कारखाने आहेत. शनि शिंगणापूर मंदिराकडं जाण्यासाठीचा एक प्रमुख मार्ग आहे. या सेवांच्या सुरू होण्यामुळं या भागातील दळणवळण सुधारण्यास, पर्यटन व व्यापारास चालना मिळण्यास आणि प्रवाशांची सोय होण्यास मदत होईल.

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