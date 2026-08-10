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‘पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार’; तिरंगा रॅलीवर काँग्रेसच्या प्रशांत जगताप यांची भाजपावर टीका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत पुण्यात भव्य तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. पण या रॅलीला काँग्रेसकडून विरोध करण्यात येत आहे.

Pune Tiranga Rally Congress
तिरंगा रॅलीवर काँग्रेसच्या प्रशांत जगतापांची भाजपावर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 4:42 PM IST

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पुणे : तिरंगा गौरव समिती पुणे यांच्या वतीनं स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या मंगळवारी (11 ऑगस्ट) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या रॅलीला काँग्रेसकडून विरोध करण्यात येत असून, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

'वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर त्रस्त' : स्वातंत्र्यदिन हा दसरा-दिवाळीपेक्षाही मोठा सण असून तो उत्साहात साजरा झालाच पाहिजे, असं प्रशांत जगताप यांनी म्हटलं. मात्र, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असूनही पुण्यातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर त्रस्त आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत तिरंगा रॅली काढणं म्हणजे पुणेकरांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा आणि त्यांना चिडवण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका प्रशांत जगताप यांनी केली.

तिरंगा रॅलीवर काँग्रेसच्या प्रशांत जगतापांची भाजपावर टीका (ETV Bharat)

पुणेकरांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा प्रकार : येत्या शनिवारी स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असून, स्वातंत्र्यदिन हा दसरा-दिवाळीपेक्षाही मोठा सण आहे. त्यामुळे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तिरंगा रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या रॅलीला आमचा आक्षेप नाही. मात्र, पुण्यातील सर्व रस्ते खड्डेमय झाले असून वाहतूक कोंडीनं उच्चांक गाठला आहे. अशा परिस्थितीत खड्डेमय रस्त्यांवर तिरंगा रॅली काढणं म्हणजे पुणेकरांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा आणि त्यांना चिडवण्याचा प्रकार आहे, असं प्रशांत जगताप म्हणाले.

'पुणेकर नक्कीच योग्य उत्तर देतील' : हजारो वाहनं रस्त्यावर आणून तिरंगा रॅली काढल्यानं शहरातील वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडणार आहे. भाजपा पुणेकरांना गृहीत धरत असून, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आता तरी पुण्याच्या विदारक परिस्थितीकडे लक्ष देऊन डोळे उघडावेत, असं आवाहन जगताप यांनी केलं. तसंच, भाजपाच्या चुकीच्या कारभाराला आगामी काळात पुणेकर नक्कीच योग्य उत्तर देतील, असा इशाराही प्रशांत जगताप यांनी यावेळी दिला.

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TAGGED:

PRASHANT JAGTAP CRITICISM BJP
TIRANGA RALLY
तिरंगा रॅली
प्रशांत जगताप
PUNE TIRANGA RALLY

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