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हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद, 'थिंकटेक'च्या मालकाला नाशिकमधून अटक

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी अचानक बंद झाल्यानं शेकडो कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. याप्रकरणी आता कंपनीचा मालक हर्षल ठाकरे याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

ThinkTech India Owner Arrested
'थिंकटेक'च्या मालकाला नाशिकमधून अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 4:20 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड (हिंजवडी) : हिंजवडी आयटी पार्कमधील थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनं अचानक ऑफिस बंद केल्यानं जवळपास 700 आयटी अभियंत्यांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. या प्रकरणाची दखल घेत पोलिसांनी तपास सुरू केला असून कंपनीचा मालक हर्षल ठाकरे याला नाशिक येथून अटक केली आहे. या प्रकरणात अनेक कर्मचाऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतलं. सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीसह इतर बाबींचीही चौकशी करण्यात येत आहे.

कर्मचाऱ्यांनी दाखल केली तक्रार : मिळालेल्या माहितीनुसार, थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत काम करणाऱ्या अनेक आयटी अभियंत्यांकडून लॅपटॉपसाठी डिपॉझिटच्या नावाखाली प्रत्येकी सुमारे 15 हजार रुपये घेण्यात आले होते. तसंच जानेवारी महिन्यापासून अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. कंपनी अचानक बंद झाल्यानंतर अनेक कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले.

या प्रकरणी सुरुवातीला काही आयटी अभियंत्यांनी पुढाकार घेत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या. त्यानंतर गेल्या 15 दिवसांत सुमारे 30 ते 40 कर्मचाऱ्यांनी अधिकृतरीत्या तक्रार नोंदवली. या तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू करत आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान कंपनीचा मालक हर्षल ठाकरे याचा ठावठिकाणा शोधण्यात आला आणि त्याला नाशिक येथून अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे पीडित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसंच कंपनीतील इतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात येत आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : याबाबत हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी सांगितलं की, "गेल्या काही दिवसांत या प्रकरणासंदर्भात 30 ते 40 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन तपास सुरू करण्यात आला. आरोपीला नाशिक येथून अटक करण्यात आली असून लॅपटॉप डिपॉझिट आणि थकित पगारासंदर्भातील आर्थिक व्यवहारांचा सविस्तर तपास सुरू आहे."

या प्रकरणात लॅपटॉप डिपॉझिटच्या नावाखाली जमा करण्यात आलेली रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांचे थकित पगार यांची नेमकी एकूण रक्कम किती आहे, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासात काही लाख रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचे संकेत मिळाले असले, तरी प्रत्यक्ष नुकसान यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पुढील तपास सुरू : पोलीस विविध तक्रारींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर तपासणी करत आहेत. यासाठी संबंधित कागदपत्रे, बँक व्यवहार आणि कंपनीच्या आर्थिक नोंदींची पडताळणी करण्यात येत आहे. कंपनीकडून नेमकी किती रक्कम जमा करण्यात आली आणि किती कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसला, याचे स्पष्ट चित्र तपास पूर्ण झाल्यानंतर समोर येणार आहे.

या प्रकरणात कंपनीचा मालक हर्षल ठाकरे याच्यासह इतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांकडून डिपॉझिटच्या स्वरूपात रक्कम कशी गोळा करण्यात आली आणि त्याबाबतचे निर्णय कोणत्या स्तरावर घेण्यात आले, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. या प्रकरणातील तक्रारी, आरोपीची अटक आणि सुरू असलेला तपास या महत्त्वाच्या घडामोडी मानल्या जात आहेत. पुढील काही दिवसांत आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.




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TAGGED:

हिंजवडी
आयटी कंपनी
THINKTECH INDIA OWNER ARRESTED
थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
HINJEWADI IT COMPANY OWNER ARRESTED

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