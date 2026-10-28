पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपाचे कौस्तुभ गावडे विजयी; विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांचा पराभव
पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम येथे कालपासून मतमोजणी सुरू होती. या निवडणुकीत कौस्तुभ गावडे यांना 23 हजारांहून अधिक मतं मिळाली.
Published : October 28, 2026 at 4:55 PM IST
पुणे : विधान परिषदेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे विजयी झाले आहेत. त्यांनी विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांच्यासह माजी आमदारांचा पराभव केला. या विजयानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.
पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम येथे कालपासून मतमोजणी सुरू होती. या निवडणुकीत कौस्तुभ गावडे यांना 23 हजारांहून अधिक मतं मिळाली. शिवसेनेचे पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले, तर विद्यमान काँग्रेस आमदार जयंत आसगावकर यांना 8 हजार मतं मिळाली. या निवडणुकीत एकूण 51 हजार 500 मते वैध ठरली होती. पहिल्या पसंतीच्या मतांचा विजयासाठी आवश्यक कोटा 25 हजार 756 निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला हा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे सर्वाधिक मते मिळवणारे भाजपाचे कौस्तुभ गावडे विजयी ठरले.
'विजय माझ्या एकट्याचा नसून सर्व शिक्षकांचा' :
विजयानंतर कौस्तुभ गावडे म्हणाले, “हा विजय माझ्या एकट्याचा नसून सर्व शिक्षकांचा आहे. शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावरची लढाई सुरू केल्यापासून मी माझे जीवन शिक्षकांना अर्पण केले आहे. सर्वात तरुण उमेदवार म्हणून निवडून आल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे.”
शिक्षकांनी आपल्यावर विश्वास व्यक्त केल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. आगामी काळात शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, आपण कोणावरही टीका करणार नसून, ज्यांनी मतदान केले नाही, त्या शिक्षकांचेही प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करणार असल्याचंही गावडेंनी स्पष्ट केलं.
पराभवानंतरही शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी लढा सुरूच ठेवणार- सचिन सानप :
दरम्यान, शिवसेनेचे पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. यावेळी प्रतिक्रिया देताना सचिन सानप म्हणाले, “सर्व शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांचे मी ऋण व्यक्त करतो. माझ्यासारख्या साध्या प्राध्यापकाच्या मागे एवढी मोठी ताकद उभी राहिली. या निवडणुकीत मला 16 हजारांहून अधिक मते मिळाली. शिवसेनेनंही वेळेवर साथ दिल्यानं आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो.”
पुढील काळातही शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. हा लढा शिक्षकांच्या आणि त्यांच्या स्वाभिमानाचा होता. त्यामुळे कोणीही शिक्षकांना बदनाम करू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं. शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच व्हावा, यासाठी सुरू केलेल्या लढ्यात कुठेतरी कमी पडल्याची जाणीव शिक्षकांनाही होईल, असंही सानप यांनी सांगितलं.