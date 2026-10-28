कौस्तुभ गावडेंचा विजय निश्चित; सचिन सानप म्हणाले, ‘शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी लढा सुरूच राहणार’
पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम येथे विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची मतमोजणी सुरू असून, भाजपाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांना सर्वाधिक मते मिळाल्याने त्यांचा विजय निश्चित झाला आहे.
Published : October 28, 2026 at 3:05 PM IST
पुणे : विधान परिषदेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांचा विजय निश्चित झाला आहे. मतमोजणी अंतिम टप्प्यात आली असून, कोणत्याही उमेदवाराला पहिल्या पसंतीच्या मतांचा कोटा पूर्ण करता आलेला नाही. मात्र, सर्वाधिक मतं मिळाल्यानं कौस्तुभ गावडे यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे.
या निवडणुकीत एकूण 51 हजार 500 मते वैध ठरली होती. त्यानुसार पहिल्या पसंतीच्या मतांचा विजयासाठी आवश्यक कोटा 25 हजार 756 निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला हा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे सर्वाधिक मते मिळवणारे भाजपाचे कौस्तुभ गावडे विजयी ठरले आहेत.
दरम्यान, शिवसेनेचे पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप हे दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. मतदान केंद्राबाहेर आल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना, आगामी काळातही शिक्षकांसाठी काम सुरूच ठेवणार असल्याचं सांगितलं.
पराभवानंतरही शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी लढा सुरूच ठेवणार- सचिन सानप :
पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम येथे विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाची मतमोजणी सुरू असून, भाजपाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांना सर्वाधिक मते मिळाल्याने त्यांचा विजय निश्चित झाला आहे. तर शिवसेनेचे पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.
यावेळी प्रतिक्रिया देताना सचिन सानप म्हणाले, “सर्व शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांचे मी ऋण व्यक्त करतो. माझ्यासारख्या साध्या प्राध्यापकाच्या मागे एवढी मोठी ताकद उभी राहिली. या निवडणुकीत मला 16 हजारांहून अधिक मते मिळाली. शिवसेनेनंही वेळेवर साथ दिल्यानं आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो.”
पुढील काळातही शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. हा लढा शिक्षकांच्या आणि त्यांच्या स्वाभिमानाचा होता. त्यामुळे कोणीही शिक्षकांना बदनाम करू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं. शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच व्हावा, यासाठी सुरू केलेल्या लढ्यात कुठेतरी कमी पडल्याची जाणीव शिक्षकांनाही होईल, असंही सानप यांनी सांगितलं.
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