कामगार आयुक्तालयाच्या भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकार? सुषमा अंधारेंची चौकशीची मागणी
पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनानंतर आता कामगार आयुक्तालय भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकार झाल्याचा संशय शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी व्यक्त केला आहे.
Published : October 15, 2026 at 2:25 PM IST
पुणे : देशासह राज्यात अनेक परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असून काही दिवसांपूर्वी पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं तब्बल 12 दिवस आंदोलन सुरू होतं. असं असताना, आता कामगार आयुक्तालयाच्या भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. एकूण 62 जागांच्या भरतीमध्ये नागपूरमधील एकाच परीक्षा केंद्रातून तब्बल 24 उमेदवारांची निवड झाल्याचा दावा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. तसेच या निकालाची आणि संबंधित परीक्षा केंद्राच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पुण्यात आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी या संदर्भात माहिती दिली.
यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, देशात ज्या पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे विद्यार्थी वर्गामध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे केंद्रात शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागण्यात आला, तसंच पुण्यात 12 दिवसांचं आंदोलनही करण्यात आलं. असं असताना आणि एवढं सगळं होऊनही शासनाला याची जाणीव नाही. सरकार आपल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळेल असं वाटलं होतं, पण तसं होत नाही. पुण्यात मागील 12 दिवस जे आंदोलन झालं, त्याचं नेतृत्व रोहित पवार करत होते. रोहित पवार यांनी दिलेला वेळ अत्यंत महत्त्वाचा होता. सरकारनं कायम आमची फसवणूक केली आहे. मुख्यमंत्री यांचे नवीन 'बॉय' विक्रम पाचपुते यांनी जे वक्तव्य केलं, त्यातून ते फडणवीस सरकार किती खोटं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसंच गुणरत्न सदावर्ते देखील तेच काम करत आहेत.
कामगार आयुक्तांच्या निरीक्षक पदाची एक परीक्षा होती आणि या परीक्षेमध्ये घोळ झाला आहे. या भरतीतील 62 जागांसाठी 33193 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 23574 उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. निकाल आल्यानंतर नागपूरमधील ‘आयडीझेड 2, वाडी’ परीक्षा केंद्राशी संबंधित 24 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. तसंच या परीक्षेत जे रँकिंगमध्ये आलेले टॉपर विद्यार्थी आहेत, त्यांनीच 2026 मध्ये झालेल्या इतर परीक्षांमध्ये कमी गुण मिळवल्याची कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे त्यांना एकीकडे जास्त तर दुसरीकडे कमी मार्क्स कसे आले? महाराष्ट्रातले सगळ्यात मोठे स्पर्धा परीक्षा हब हे पुणे आहे. सगळ्यात जास्त विद्यार्थी जर कुठल्या केंद्रावरून परीक्षा देतात, तर ते पुणे केंद्रावरून देतात. असं असताना एखाद्या केंद्रातून अधिक उमेदवार निवडलं जाणं हे स्वतःहून गैरप्रकार सिद्ध करणारे नसून, त्यासाठी केंद्रनिहाय परीक्षार्थी संख्या, गुण आणि निवडीच्या अधिकृत नोंदी तपासणं आवश्यक आहे. या सगळ्या गोष्टींचा तपास व्हावा, अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.