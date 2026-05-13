पुणेकर मुलांनी अनुभवला शून्य सावली दिवस; दुपारी 12:30 वाजता काही क्षणांसाठी सावली झाली गायब

आपली सावली कधीच आपली साथ सोडत नाही, असं म्हटलं जात असलं, तरी ते शंभर टक्के खरं नाहीय. पुण्यात आज विद्यार्थ्यांनी 'शून्य सावली' अनुभवली.

Zero Shadow Day
मुलांनी अनुभवला शून्य सावली दिवस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 7:44 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 7:57 PM IST

पुणे : पुणे शहरात आज अनेकांनी ‘शून्य सावली’ (Zero Shadow Day) दिवसाचा अनुभव घेतला. दुपारी ठीक 12 वाजून 30 मिनिटांनी पुणेकरांना काही क्षणांसाठी स्वतःची सावली गायब झाल्याचा अनुभव आला.

‘शून्य सावली दिवस’ म्हणजे काय? : ‘शून्य सावली’ दिनानिमित्त न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड येथील विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रांगणात विविध प्रयोग केले. जेव्हा सूर्य दुपारी एखाद्या ठिकाणाच्या अगदी माथ्यावर येतो, तेव्हा उभ्या वस्तूची सावली काही क्षणांसाठी पूर्णपणे नाहीशी होते. या घटनेला ‘शून्य सावली दिवस’ असं म्हणतात. याचाच अनुभव उपस्थित विद्यार्थ्यांनी घेतला. सामान्यतः सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो. त्यामुळं वस्तूंच्या सावल्या तयार होतात. मात्र, वर्षातील काही विशिष्ट दिवशी सूर्य अगदी डोक्यावर येत असल्यानं सावली जवळजवळ दिसत नाही. आज विद्यार्थ्यांनी याच अनुभवाचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार घेतला आहे.

प्रतिक्रिया देताना खगोलशास्त्र अभ्यासक विनायक रामदासी (ETV Bharat Reporter)

वर्षातून दोनदा ‘शून्य सावली’चा अनुभव : यावेळी खगोल अभ्यासक विनायक रामदासी म्हणाले की, "पुणे शहर भौगोलिकदृष्ट्या साडेअठरा अंश अक्षांशावर वसलेले आहे. सूर्याच्या उत्तरायणातील प्रवासादरम्यान जेव्हा सूर्य बरोबर साडेअठरा अंश अक्षांशावर येतो, तेव्हा तो आपल्या डोक्यावर स्थिरावलेला दिसतो. त्यामुळं जमिनीवरील कोणत्याही उभ्या वस्तूची सावली नेमकी तिच्या पायाखाली पडते. ती गायब झाल्यासारखी वाटते. ही स्थिती काही मिनिटांसाठी अनुभवता येते. पुण्यात वर्षातून दोनदा ‘शून्य सावली’चा अनुभव घेता येतो. यावर्षी पहिला दिवस आज (13 मे) आहे. दुसरी संधी 30 ऑगस्ट रोजी मिळणार आहे".

सूर्य वर्षातून दोनदा दुपारी डोक्यावर येतो : भारतात दिल्लीसह उत्तरेकडील शहर तसंच दक्षिणेकडील भागात असा अनुभव कधीही घेता येत नाही. सूर्याचा उत्तर तसंच दक्षिणायन असा मार्ग पृथ्वीच्या 23.50 अंश दक्षिण आणि उत्तरेकडं असतो. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यादरम्यान असणाऱ्या सर्व भूभागावर सूर्य वर्षातून दोनदा दुपारी डोक्यावर येतो. तेव्हा शून्य सावली दिवस अनुभवता येतो, अशी माहिती मराठी विज्ञान परिषदेचे अमरावती जिल्हा प्रमुख प्रवीण गुल्हाने यांनी दिली.

