गर्दी नियंत्रणासाठी स्टार्टअपने बनवला 'एआय-सक्षम मोबाईल टॉवर'; पोलिसांना होणार मोठी मदत, काय आहेत टॉवरची वैशिष्ट्ये?
पुण्यातील साकार रोबोटिक्सने एआय-सक्षम मोबाईल सर्व्हिलन्स टॉवर (AI Mobile Tower) तयार केला आहे. या सर्व्हिलन्स टॉवरचा पोलिसांना मोठा फायदा होणार आहे.
Published : July 20, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 3:53 PM IST
पुणे : देशभरात विविध सण, उत्सव, यात्रा तसेच धार्मिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्यानं कायदा व सुव्यवस्था राखणं हे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान असतं. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात हे आव्हान कमी करण्यासाठी पुण्यातील साकार रोबोटिक्स या स्टार्ट-अप कंपनीनं एक अभिनव 'एआय-सक्षम मोबाईल सर्व्हिलन्स टॉवर' विकसित केलं आहे. त्यामुळं गर्दी नियंत्रणासह पोलिसांची अनेक कामे अधिक सोपी होणार आहेत.
अत्याधुनिक एआय-सक्षम मोबाईल टॉवर : पुण्यातील येरवडा येथील साकार रोबोटिक्सनं अत्याधुनिक 'एआय-सक्षम मोबाईल सर्व्हिलन्स टॉवर' तयार केला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी हा टॉवर विविध हालचाली टिपू शकतो. त्यामुळं पोलीस प्रशासनाला मोठा फायदा होणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यादरम्यान पुण्यात या तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर करण्यात आला. त्यानंतर आता आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने हा मोबाईल टॉवर पंढरपूर येथे पाठवण्यात आला असून तेथेही गर्दी नियंत्रणासाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे.
एआय-सक्षम मोबाईल टॉवरचे फायदे : देशभरात सण, उत्सव, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि आंदोलने यावेळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. अशावेळी पोलिसांना लाकडी स्टेज उभारून त्यावर कर्मचारी तैनात करावे लागतात. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. हा एआय-सक्षम मोबाईल टॉवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनावर उभारण्यात आला असून त्यावर 4 मीटर उंचीचा फिरता सर्व्हिलन्स टॉवर बसवण्यात आला आहे. त्यामुळं मोठा परिसर एकाच वेळी कॅमेऱ्याच्या नजरेत येतो. हे वाहन कुठेही सहज नेता येते आणि काही मिनिटांत टॉवर कार्यान्वित करता येतो. या टॉवरमध्ये बसवण्यात आलेले एआय-आधारित कॅमेरे गर्दीतील लोकांची संख्या मोजू शकतात, संशयित व्यक्तींची ओळख पटवू शकतात, तसेच घातक शस्त्रे असल्यास त्यांचाही शोध घेऊ शकतात. याशिवाय हे सॉफ्टवेअर पोलिसांच्या अधिकृत गुन्हेगार डेटाबेसशी जोडता येते. त्यामुळं संशयित व्यक्तीचा चेहरा डेटाबेसशी जुळताच कंट्रोल रूमला त्वरित अलर्ट पाठवला जातो.
अशी सुचली संकल्पना : साकार रोबोटिक्सचे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक करण पाटील म्हणाले, "मागील वर्षी प्रयागराज येथे कुंभमेळ्यादरम्यान प्रचंड गर्दी पाहिली होती. त्यावेळी पोलिसांवर किती मोठा ताण येत असेल, याची जाणीव झाली. त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि एआयच्या मदतीनं गर्दी नियंत्रणासाठी उपयुक्त असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.सुमारे पाच महिन्यांच्या संशोधनानंतर हा एआय-सक्षम मोबाईल टॉवर तयार करण्यात आला. पालखी सोहळ्यात त्याची यशस्वी चाचणी आणि प्रशिक्षणही पार पडले."
25 ते 30 तास अखंड कार्यरत राहू शकतो : याबाबत करण पाटील म्हणाले, "पोलिसांशी चर्चा केल्यानंतर आमच्या टीमने अवघ्या पाच महिन्यांत या टॉवरचं डिझाइन आणि संशोधन पूर्ण केलं. या टॉवरमध्ये एआयने सुसज्ज कॅमेरे, अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर, टॉवर तसेच सार्वजनिक सूचना देण्यासाठी साउंड सिस्टिम बसवण्यात आली आहे. संपूर्ण यंत्रणा बॅटरीवर चालते. एकदा बॅटरी पूर्ण चार्ज केल्यानंतर हा टॉवर सलग 25 ते 30 तास कार्यरत राहू शकतो. तसेच गरज पडल्यास बॅटरी सहज बदलता येते आणि पुन्हा चार्जही करता येते. भविष्यात या टॉवरमध्ये ड्रोन आणि इतर अत्याधुनिक तांत्रिक सुविधांचं एकत्रीकरण करण्यावर काम सुरू आहे. एखादा संशयित चेहरा किंवा घातक शस्त्र आढळल्यास ड्रोनच्या मदतीने त्या ठिकाणाचे क्लोज-अप दृश्य टिपून अधिक अचूक पडताळणी करता येणार आहे. याशिवाय, शहरातील विविध चौकांमध्ये हा टॉवर उभारून वाहतूक व्यवस्थापन आणि नियंत्रणासाठीही त्याचा प्रभावी वापर करता येईल." पुण्यातील गणेशोत्सव, आंबेडकर जयंती, वारी तसेच मोठ्या प्रमाणावर होणार गर्दी, विविध धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये या एआय-सक्षम मोबाईल टॉवरचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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