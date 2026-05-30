नसरापूर अत्याचार प्रकरण : दररोज 'इन-कॅमेरा' सुनावणी सुरू ; न्यायालयात 6 साक्षीदारांची उलट तपासणी
पुण्यातील नसरापूर इथल्या चिमुकरडीवर नराधमानं अत्याचार केल्यानं राज्यभर मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी 14 दिवसात तपास पूर्ण करुन आरोपपत्र दाखल केलं.
Published : May 30, 2026 at 7:54 AM IST
पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर इथल्या साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी 14 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केलं आहे. आता या प्रकरणात न्यायालयात 'डे-टू-डे' आणि 'इन-कॅमेरा' सुनावणी सुरू झाली असून शुक्रवारी न्यायालयात 6 साक्षीदारांची उलट तपासणी कोर्टात नोंदवण्यात आली अशी माहिती सरकारी वकील अॅड अजय मिसर यांनी दिली.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी केला 14 दिवसात तपास पूर्ण : यावेळी अॅड अजय मिसर म्हणाले की, "नसरापूर प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी 14 दिवसात तपास पूर्ण करून यात सर्व पुरावे, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट करून दोषारोपपत्र दाखल केलं होतं. 1100 पाणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता सुनावणी दररोज फास्ट ट्रॅक पद्धतीनं होत आहे. शुक्रवारी आरोपीवर चार्जेस फ्रेम करण्यात आले आहेत. एकूण 82 साक्षीदारांना साक्षी समज काढण्यात आली आहे. एकूण 6 साक्षीदारांची उलट तपासणी शुक्रवारी कोर्टात नोंदवण्यात आली आहे. बालिकेचे आई वडील काही पंच आणि इतर काही लोकांची उलट तपासणी पूर्ण झाली आहे. शनिवारी अनेक साक्षीदारांना कोर्टात आणलं जाईल. लवकरात लवकर ट्रायल संपवून आरोपीला शिक्षा देऊ. या प्रकरणात 125 एकूण साक्षीदार आहेत. अनेक पुरावे न्यायालयात ठेवण्यात येत आहेत. लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण होईल," असं यावेळी ते म्हणाले.
सर्व साक्षीदारांना समन्स जारी करण्यात आले : "या संपूर्ण खटल्यात एकूण सव्वाशेच्या (125) आसपास साक्षीदार आहेत. परंतु, खटल्याची सुनावणी अधिक गतिमान करण्यासाठी सरकारी पक्षानं 82 साक्षीदारांना तपासण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दिला आहे. शुक्रवारीच या सर्व साक्षीदारांना समन्स जारी करण्यात आले. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या पथकानं या समन्सची अत्यंत तत्परतेनं बजावणी केली आहे. प्रत्येक आरोपीला कायद्यानुसार आपली लढाई लढण्याचा अधिकार आहे, तो त्याचे दावे करत राहील. परंतु, प्रत्यक्ष न्यायालयात साक्षीदारांच्या सरतपासणी आणि उलटतपासणीतून जो पुरावा समोर येईल, त्याच कायदेशीर पुराव्याच्या आधारावर न्यायालय आपला अंतिम न्याय निर्णय देईल," असं यावेळी ते म्हणाले.
