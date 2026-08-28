पुण्याच्या बहिणींच्या राखीनं सीमेवर रंगला आनंदोत्सव, सैनिकांसोबत साजरं झालं रक्षाबंधन
'श्री पांडुरंग आदर्श सेवा ट्रस्ट' आणि ‘आम्ही पुणेकर’ संस्थेच्या वतीनं जम्मू-काश्मीरमधील पुंछ, केरन आणि उरी बॉर्डरवर तैनात सैनिकांना राख्या पाठवून यंदाचं रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं.
Published : August 28, 2026 at 4:12 PM IST
पुणे : देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या सैनिकांच्या मनगटावर पुणेकरांच्या प्रेमाची राखी बांधून यंदाचं रक्षाबंधन अनोख्या आणि भावनिक वातावरणात साजरं करण्यात आलं. 'श्री पांडुरंग आदर्श सेवा ट्रस्ट' आणि ‘आम्ही पुणेकर’ संस्थेच्या वतीनं जम्मू-काश्मीरमधील पुंछ, केरन आणि उरी बॉर्डर परिसरात तैनात सैनिकांना राखी बांधून रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं.
पुणे शहरातील नागरिक, महिला, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिकांकडून संकलित करण्यात आलेल्या सुमारे सात ते आठ हजार राख्या पुण्यातील ‘आम्ही पुणेकर’ संस्थेच्या वतीनं सैनिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या. सैनिकांच्या मनगटावर राखी बांधताना त्यांना मिठाई देऊन रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. रक्षाबंधन हा केवळ भाऊ-बहिणीच्या नात्याचा सण न राहता, देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर उभ्या असलेल्या प्रत्येक सैनिकाशी भावनिक नातं जोडणारा सण व्हावा, या उद्देशानं आम्ही पुणेकर संस्थेच्या वतीनं गेल्या अनेक वर्षांपासून सैनिकांना राखी बांधून रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जात आहे.
सीमेवर कुटुंबापासून दूर राहून देशाच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या सैनिकांच्या मनगटावर राखी बांधताना उपस्थितांनी त्यांच्या शौर्याला सलाम केला. देशवासीयांच्या सुरक्षिततेसाठी त्याग करणाऱ्या सैनिकांप्रती प्रेम, आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा क्षण कमालीचा भावूक करणारा ठरला.
शिर्डीतून 'राखी सन्मान रथ'
देशाच्या सीमांवर अहोरात्र खडा पहारा देत देशवासीयांचं रक्षण करणाऱ्या भारतीय जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, कोपरगाव येथील 'संजीवनी युवा प्रतिष्ठान'तर्फे 'एक राखी जवानांसाठी' हा विशेष उपक्रम राबवण्यात आला होता. 'एक राखी जवानांसाठी, देशाच्या सन्मानासाठी' या भावनेतून यंदा साईबाबांच्या पावननगरी शिर्डी येथून थेट गुजरातमधील कच्छ सीमेपर्यंत 'राखी सन्मान रथ' रवाना झाला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील भगिनींकडून 1 लाखांहून अधिक राख्या संकलित करण्यात आल्या असून, त्या सीमेवर तैनात असलेल्या वीर जवानांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचवल्या गेल्या.
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