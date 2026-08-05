पुण्यात धक्कादायक घटना! कौटुंबिक वादातून बालकाच्या तोंडात टाकलं 'फेव्हिक्विक'
पुण्यातील लोहगाव येथील कलवड वस्तीत 31 जुलैला कौटुंबिक वादातून भावजयीने अवघ्या नऊ महिन्यांच्या निष्पाप बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक टाकलं. त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.
Published : August 5, 2026 at 6:37 PM IST
पुणे : सर्वत्र गुन्हेगारीचे विविध आणि धक्कादायक प्रकार होत असताना पुण्यातील लोहगाव येथील कलवड वस्तीत अशीच एक घटना घडली आहे. कौटुंबिक वादातून भावजयीने अवघ्या नऊ महिन्यांच्या निष्पाप बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक टाकल्याची घटना घडली आहे. या कृत्यामुळे बालकाच्या तोंडात जखमा झाल्या असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
लोहगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : या प्रकरणी लोहगाव पोलीस ठाण्यात अल्ताफ नबी शेख (वय 39) यांनी फिर्याद दिली असून त्यांच्या फिर्यादी वरून रियाज इमाम हल्याळ, सानिया शेख आणि हाजी मलंग शेख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कुटुंबात किरकोळ कारणावरून वाद : याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी अल्ताफ शेख आणि त्यांचा भाऊ हे पुण्यातील लोहगावमधील कलवड वस्तीत एकत्र राहत असून गेल्या काही दिवसांपासून कुटुंबात किरकोळ कारणावरून वाद सुरू होते. 31 जुलै रोजी देखील दुपारच्या सुमारास कुटुंबात पुन्हा वाद झाला आणि आरोपी भावजय सानिया हिने अल्ताफ शेख यांच्या नऊ महिन्याच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक टाकलं.
ससून रुग्णालयात उपचार : ही बाब अल्ताफ यांच्या पत्नीच्या लक्षात येताच ती घाबरली आणि तिने लगेच अल्ताफ यांना फोन केला. त्यांनी मुलाला ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असून त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांत तक्रार दिल्यास धमकी : आई ससून रुग्णालयात मुलासोबत असताना आरोपी सानिया हिच्या मुंबईतील नातेवाईकांनी ससून रुग्णालयात येऊन सानियाविरुद्ध 'पोलिसांत तक्रार दिल्यास तुला दाखवतो', अशी धमकी दिली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास करण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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