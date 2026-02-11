बनावट शेअर्स ट्रेडींगद्वारे पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाची 22 कोटी रुपयांची फसवणूक; टोळीतील 8 जण जेरबंद
पुण्यात बनावट शेअर्स ट्रेडींगद्वारे ज्येष्ठ नागरिकाची बावीस कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील 8 जणांना अटक करण्यात आलीय.
Published : February 11, 2026 at 10:07 PM IST
पुणे - गेल्या काही वर्षांपासून सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असून सोशल मिडियाद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना वाढल्या. विविध प्रकारे नागरिकांची मोठ्या रकमेची फसवणूक होत आहे. असं असताना पुण्यात देखील एका ८५ वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकाची शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यावर चांगला परतावा मिळवून देतो असं सांगून तब्बल बावीस कोटीहून अधिक रकमेची फसवणूक करण्यात आलीय. ही फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील 8 जणांना पोलिसांनी जेरबंद केलं आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी मुनिलकुमार सुरेंद्र सिंह वय ५१,आकाश चंद्रशेखर मराठे वय २७ वर्षे, लाला केशव उमाप वय २६ वर्षे, परमेश्वर दिलीप दाभाडे वय २३ वर्षे, प्रथम जॉन श्रीसुंदर, विश्वजीत जनार्दन खंदारे, अभिजीत शशिल नाडे, दिशांत राजेंन्द्र कांबळे यांना अटक करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा पकडलेल्या चार आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केलं असता त्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आली.
याबाबत सायबर पोलिस अधीक्षक स्वप्नाली शिंदे म्हणाल्या की, सायबर पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यामध्ये अज्ञात आरोपींनी पुण्यातील 85 वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकाची 27 नोव्हेंबर 2025 ते 9 जानेवारी 2025 या कालावधीत शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यावर चांगला परतावा मिळवून देतो असे सांगून विश्वास संपादन करून, व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करून, त्यांना एक लिंक डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आली. या ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून शेअर मार्केट करता, त्यांचे वेगवेगळ्या एकूण 7 बँक अकाउंटमध्ये एकूण 22,03,22,742/- रू अशी रक्कम, भरण्यास सांगितलं. त्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पैशाबाबत काही एक परतावा व मूळ रक्कम परत न देता आर्थिक ऑनलाईन फसवणूक केली होती.
याचा अधिक तपास करत आरोपींच्या सखोल तपासात आरोपी लाला उमाप व परमेश्वर दाभाडे याचे बँक खात्याचे किट संभाजीनगर येथील संशयीत इसमांकडे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर तत्काळ तपासपथक संभाजीनगर येथे जाऊन त्यांनी प्रथम जॉन श्रीसुंदर यास ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यावर त्याच्याकडे मिळून आलेल्या पुराव्या नुसार त्याच्या नेटवर्कमधील पुढील आरोपी विश्वजीत जनार्दन खंदारे यास ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्यावेळी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जन धन योजना अंतर्गत बँक खात्याचे किट त्यात ए.टी.एम. कार्ड पासबुक इंटरनेट पासवर्ड, युजरनेम इत्यादी हे अभिजीत शशिल नाडे व दिशांत राजेंन्द्र कांबळे यांना पुढे ट्रान्सफर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे त्यांना सापळा रचून शिताफीने भावसिंगपुरा परिसरातून ताब्यात घेतलं. पुढे तपास केला असता त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट झाल्यानं त्यांना या गुन्ह्यात अटक करून आज न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना न्यायालयानं 16 फेब्रुवारी पर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेली आहे. तपासातील पुढील अधिक बँक खात्यांची माहिती प्राप्त करून पुढील तपास चालू आहे असं यावेळी स्वप्नाली शिंदे यांनी सांगितलं.
