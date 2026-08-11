महाबळेश्वरला जाताना चौघा युवकांचा रस्ते अपघातात जागीच मृत्यू; दोघे गंभीर जखमी
पुणे-सातारा महामार्गावरील शिरवळजवळ भरधाव कार आयशर ट्रकला धडकली आहे. भीषण अपघातात 4 तरुणांचा मृत्यू तर 2 गंभीर जखमी आहे.
Published : August 11, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 10:59 AM IST
शिरवळ (पुणे) : पुणे-सातारा महामार्गावर शिरवळ येथे मंगळवारी (11ऑगस्ट) पहाटेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात चार युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य दोघे जखमी झाले आहेत. पुण्याहून साताऱ्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या कारवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा भीषण अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शिरवळ येथील हॉटेल शिवालयसमोर पहाटे सुमारे 1 वाजून 10 वाजता हा अपघात घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कार (MH 14 LJ 3033) पुण्याहून साताऱ्याच्या दिशेनं जात होती. प्रवासादरम्यान चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर कार महामार्गावरील डिव्हायडरला जोरदार धडकून पलटी झाली. अपघाताची तीव्रता एवढी होती की पलटी झालेली कार विरुद्ध दिशेच्या लेनमध्ये जाऊन समोरून येणाऱ्या ट्रकला (KA 27 C 5878) धडकली. कार आणि ट्रकच्या या धडकेत कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात कारमधील चार युवकांचा मृत्यू झाला.
अपघातामध्ये चार जणांचा मृत्यू, दोघे जखमी- मृतांमध्ये तळेगाव दाभाडे येथील वेदांत अर्जुन वारिंगे (19), कामशेत येथील सोनलिंग धीरेंद्र ठाकूर (19), टाकवे येथील आदित्य बाळासाहेब गरुड (19) आणि कामशेत येथील निखिल बाळू राऊत (20) यांचा समावेश आहे. सर्व मृत युवक हे मावळ परिसरातील रहिवासी असल्यानं या घटनेनं तळेगाव दाभाडे, कामशेत आणि टाकवे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या अपघातात दीक्षित दयानंद पुजारी (20), रा. कामशेत आणि मयूर हनुमंत शिंदे (20), रा. बहुर, कामशेत हे दोघे जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.
वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांकडून उपाययोजना- अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस मदत केंद्र, सारोळा येथील अधिकारी आणि अंमलदार तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. शिरवळ पोलीस, सारोळा महामार्ग मदत केंद्र, शिरवळ रेस्क्यू टीमने मृतदेह कारमधून बाहेर काढले. पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच चौघांचा मृत्यू झाला असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. उर्वरित दोन जखमींवर उपचार सुरू आहेत. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी मदतकार्य सुरू करून अपघातग्रस्त वाहनांमधील जखमींना बाहेर काढण्याची कार्यवाही केली. त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त कार आणि ट्रक बाजूला घेण्यात आलं. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत.
पोलिसांकडून तपास सुरू- या अपघातामुळे पुणे-सातारा महामार्गावरील रात्रीच्या प्रवासाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भरधाव वेग, वाहनावरील नियंत्रण सुटणे आणि महामार्गावरील अपघातांची मालिका यामुळे वाहनचालकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. दरम्यान, या भीषण अपघाताची पुढील कायदेशीर कार्यवाही शिरवळ पोलीस ठाण्याकडून सुरू आहे. अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, वाहनाचा वेग किती होता तसेच चालकाचे नियंत्रण का सुटले, याबाबत पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे.
तिघेजण कुटुंबातील एकुलती एक मुलं - मृतांपैकी तिघेजण कुटुंबातील एकुलती एक मुलं होती. सर्वजण महाबळेश्वरला फिरायला जात असताना काळानं चौघांवर झडप घातली. अपघाताचा तपास करणाऱ्या सहाय्यक पोलीसनिरीक्षक नितीन खामगळ यांनी सांगितलं की, मृत आणि जखमी तरूण हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि तळेगाव दाभाडे येथील आहेत. सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत. मृत तरूणांच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी शिरवळकडे धाव घेतली. कोवळ्या वयातील मुलांचे मृतदेह पाहून त्यांनी हंबरडा फोडला. सध्या, मृतदेहांचे शवविच्छेदन सुरू आहे. या अपघाताची नोंद शिरवळ पोलीस ठाण्यात झाली.
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