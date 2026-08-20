पुणे जिल्हा परिषद शाळेच्या आराध्या भोईरची नासासाठी निवड; सांगवडे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
पुणे जिल्हा परिषदेच्या 'इस्रो-नासा' निवड चाचणीत चमकदार कामगिरी करत मावळ तालुक्यातील सांगवडे गावातील जिल्हा परिषद शाळेची विद्यार्थिनी आराध्या भोईर हिची अमेरिकेच्या 'नासा' दौऱ्यासाठी निवड झालीय.
Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST
पुणे : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्येही मोठी स्वप्नं पाहण्याची आणि ती प्रत्यक्षात साकार करण्याची प्रचंड क्षमता असते, हे मावळ तालुक्यातील सांगवडे गावातील आराध्या भोईर हिनं आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध केलं आहे. सांगवडे येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या आराध्यानं 'इस्रो-नासा' निवड चाचणीत उल्लेखनीय कामगिरी करत थेट अमेरिकेतील 'नासा' दौऱ्यासाठी आपली निवड निश्चित केलीय. अत्यंत सामान्य आणि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करत आराध्यानं मिळवलेलं हे यश संपूर्ण सांगवडे गावासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण ठरलाय.
पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी 'इस्रो-नासा' निवड चाचणीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या निवड प्रक्रियेत जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील असंख्य विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या आराध्यानं आपल्या बुद्धिमत्ता, जिद्द आणि कठोर मेहनतीच्या जोरावर या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केली. तिच्या या यशामुळे, योग्य संधी आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही जागतिक पातळीवर नाव कमवू शकतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय.
आराध्याचं कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. तिचे वडील सायकल कंपनीत नोकरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात, तर आई घरकाम करून संसाराला हातभार लावते. घरची परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही आराध्यानं शिक्षणाची कास कधीही सोडली नाही. शालेय अभ्यासासोबतच विज्ञान आणि अवकाश संशोधनाविषयी मनातील उत्सुकता तिनं सातत्यानं जोपासली. आई-वडिलांचे कष्ट, त्यांचा त्याग आणि शिक्षकांचं उत्तम मार्गदर्शन या सर्वांची जोड आराध्याच्या मेहनतीला मिळाली; ज्याच्या बळावर तिनं हे देदीप्यमान यश संपादन केलं.
आराध्याच्या या यशामागे तिच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांचं मार्गदर्शन अत्यंत मोलाचं ठरलं. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना केवळ शालेय अभ्यासक्रमापुरतं मर्यादित न ठेवता, त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याचं आणि मोठी स्वप्नं पाहण्याची जिद्द निर्माण करण्याचं काम शिक्षकांनी केलं. आराध्याच्या अंगभूत गुणवत्तेला योग्य दिशा देत, तिच्या पूर्वतयारीसाठी शिक्षकांनी घेतलेल्या परिश्रमांचंही आता सर्व स्तरातून कौतुक होतंय.
शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामस्थांनीदेखील आराध्याला वेळोवेळी मोलाचं प्रोत्साहन दिलं. गावातील एका अत्यंत सामान्य कुटुंबातील मुलगी जिल्हा परिषद शाळेत शिकून थेट 'नासा'पर्यंत मजल मारत असल्यानं, संपूर्ण सांगवडेकरांमध्ये सध्या आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. आराध्याच्या या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे सांगवडे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, तिच्या पुढील उज्ज्वल वाटचालीसाठी ग्रामस्थांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांकडं उत्तम गुणवत्ता आणि बुद्धिमत्ता असतानाही केवळ आर्थिक अडचणी, साधनसुविधांचा अभाव किंवा योग्य मार्गदर्शनाची कमतरता यामुळे त्यांच्या क्षमतेला योग्य व्यासपीठ मिळत नाही. मात्र, आराध्यानं या सर्व प्रतिकूल अडचणींवर यशस्वी मात करत आपली गुणवत्ता सिद्ध केलीय. त्यामुळे तिची ही यशोगाथा केवळ एका विद्यार्थिनीच्या यशाची कथा नसून, विपरित परिस्थितीवर मात करून ध्येय गाठण्याची एक प्रेरणादायी कहाणी ठरलीय.
आराध्याची 'नासा'साठी झालेली ही निवड तिच्या कुटुंबासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब ठरलीय. मुलीनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळवलेल्या या अभूतपूर्व यशामुळं तिच्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं खऱ्या अर्थाने चीज झालंय. मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि तिच्या पंखांना बळ देण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या अतोनात मेहनतीचं हे एक यशस्वी फलित मानलं जातंय.
आराध्याच्या या यशातून ग्रामीण भागातील इतर विद्यार्थ्यांना एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश मिळतो. परिस्थिती कितीही कठीण असली, आर्थिक अडचणी डोंगरसारख्या असल्या किंवा उपलब्ध साधनं मर्यादित असली, तरी मनात मोठे स्वप्न, सातत्यपूर्ण मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शन लाभल्यास यशाचं उत्तुंग आकाशही गाठता येतं, हे तिनं दाखवून दिलंय. सांगवडेच्या जिल्हा परिषद शाळेतून थेट 'नासा'पर्यंत घेतलेली तिची ही गरुडझेप, ग्रामीण भागातील असंख्य विद्यार्थ्यांना आता नवी स्वप्नं पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची ऊर्जा देणारी ठरणार आहे.
आराध्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तिचे आई-वडील, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामस्थांकडून तिचे अभिनंदन करण्यात येतंय. भविष्यात विज्ञान आणि अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रातही आराध्यानं मोठी कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
हेही वाचा :