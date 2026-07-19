ETV Bharat / state

जुन्नरमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई; बंद शाळेच्या आवारात गांजाची तस्करी, साडेदहा लाखांच्या मुद्देमालासह एकजण गजाआड

पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेअंतर्गत जुन्नर पोलिसांनी बंद शाळेच्या परिसरातून तीन किलो गांजा, गाड्यांसह 10.50 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून एकाला अटक केली.

PUNE RURAL POLICE ACTION
जुन्नरमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जुन्नर : पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अमली पदार्थांविरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत जुन्नर पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. जुन्नर शहरातील बंद असलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शाळा क्रमांक 4च्या परिसरात छापा टाकत पोलिसांनी तब्बल तीन किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईदरम्यान एक आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आला. दोन आरोपी अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाले आहेत. पोलिसांनी या कारवाईत गांजासह चारचाकी, दुचाकी आणि इतर साहित्य असा एकूण दहा लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

एक ताब्यात; दोघं अंधाराचा फायदा घेत पसार : पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अमली पदार्थविरोधी मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत जुन्नर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि रात्रगस्त पथक नियमित गस्त घालत होते. यावेळी त्यांना बंद असलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शाळा क्रमांक 4 च्या परिसरात एक चारचाकी वाहन आणि दुचाकी संशयास्पद अवस्थेत उभी असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत छापा टाकला. पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचताच तेथील काही संशयितांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी पाठलाग करून मयूर संजय खराडे याला ताब्यात घेतलं. मात्र, अन्य दोन आरोपी अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार होण्यात यशस्वी झाले. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथकं तयार केली असून विविध ठिकाणी तपास सुरू आहे.

प्रतिक्रिया देताना प्रभारी अधिकारी दत्तात्रय गुंड (ETV Bharat Reporter)

तीन किलो गांजा आणि वाहनं जप्त : पोलिसांनी चारचाकी वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये गांजाचा साठा आढळून आला. तसंच घटनास्थळी उभी असलेल्या दुचाकीमधूनही गांजा जप्त करण्यात आला. दोन्ही वाहनांमधून आणि घटनास्थळावरून एकूण 3 किलो गांजा हस्तगत करण्यात आला. याशिवाय चारचाकी वाहन, दुचाकी आणि इतर साहित्य असा एकूण दहा लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

पोलिसात गुन्हा दाखल; आरोपीला पोलीस कोठडी : या प्रकरणी जुन्नर पोलीस ठाण्यात मयूर संजय खराडे आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 8(सी), 20(बी), 20(बी)(ii) तसंच भारतीय न्याय संहिता कलम 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या मयूर संजय खराडे याला न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या काळात फरार आरोपींचा शोध, गांजाचा साठा नेमका कुठून आणला?, तो विक्रीसाठी कुठं नेला जाणार होता? आणि या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा सखोल तपास पोलीस करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'ते पाकिस्तानसोबत चर्चेला तयार, पण सैन्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणाऱ्या वागंचुक यांच्याशी चर्चा नाही'-उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
  2. बैलजोडी नाही, ट्रॅक्टर परवडत नाही! शेतकरी दाम्पत्यानं स्वतःच ओढले कोळप
  3. एफडीएची पहाटे दोन वाजता धडक कारवाई; 5.22 लाखांचा प्रतिबंधित पानमसाला जप्त, धास्तीनं अनेक पानटपरी बंद

TAGGED:

जुन्नर गांजा तस्कर
PUNE RURAL POLICE
JUNNAR POLICE GANJA SEIZURE
जुन्नरमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई
PUNE RURAL POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.