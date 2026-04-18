पुणे विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात : धावपट्टी राहणार काही काळासाठी बंद

पुणे विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात झाला आहे. मात्र या अपघातात कोणतीही हानी झाली नाही. मात्र या अपघातामुळे धावपट्टी काही काळासाठी बंद राहणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 18, 2026 at 2:05 AM IST

पुणे : पुणे विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात झाल्यामुळे धावपट्टी तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. विमान कर्मचारी सुरक्षित असून कोणतीही हानी झालेली नाही. धावपट्टी लवकरात लवकर कार्यान्वित करून कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रात्री सुमारे साडेदहा वाजल्याच्या सुमारास लँडिंग करताना एका लढाऊ विमानाचे लँडिंग गिअर निकामी झाले, त्यामुळे धावपट्टीवर अडथळा निर्माण झाला आहे. भारतीय हवाई वाहतूक नियंत्रण केंद्रानुसार (IAF ATC), धावपट्टी मोकळी करून कामकाज पूर्ववत करण्यासाठी ४-५ तास लागणार आहे.

काय म्हणाले केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ : याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीचे कामकाज सध्या भारतीय हवाई दलाच्या विमानाच्या घडलेल्या घटनेमुळे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. सुदैवाने, विमानातील सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत आणि कोणत्याही नागरी मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. या संदर्भात सर्व संबंधित विमान कंपन्यांना सूचित करण्यात आले असून, धावपट्टी पूर्ववत करून नियमित सेवा सुरू होण्यासाठी अंदाजे ५ तासांचा कालावधी लागू शकतो. परिस्थिती लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी मी स्वतः विमानतळ संचालक आणि हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहे."

