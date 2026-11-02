दिवाळीत खासगी बसेसची जादा भाडे आकारणी थांबवण्यासाठी पुणे आरटीओतर्फे विशेष मोहीम
दिवाळीत खासगी बसेसची जादा भाडे आकारणी थांबवण्यासाठी पुणे आरटीओतर्फे विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
Published : November 2, 2026 at 4:37 PM IST
पुणे - सर्वत्र दिवाळी सणाची जोरदार तयारी सुरू झाली असून बाजारात दिवाळी सणाच्या निमित्ताने बाजारपेठ सजली आहे, तर मोठ्या प्रमाणावर कामाच्या निमित्ताने बाहेरगावी असलेले नागरिक हे आपापल्या गावी जात असतात आणि खासगी बस चालकाकडून मनमानी भाडे आकारले जातात. असं असताना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय विभागाच्या वतीने दिवाळीच्या निमित्ताने विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
दिवाळी सणानिमित्त प्रवासी मोठ्या प्रमाणात नागरिक गावी जात असतात. या कालावधीत खासगी बस चालकांकडून किंवा ट्रॅव्हल एजन्सीकडून जादा भाडे आकारण्यात येत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने या काळात बस तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली असून ही मोहीम 23 ऑक्टोबर ते 20 नोव्हेंबर या कालावधीत राबवण्यात येत आहे. नेहमी प्रमाणा यावर्षी सुद्धा सणासुदीच्या काळात जादा भाडे आकारल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असल्याने परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
या तपासणीसाठी रस्ता सुरक्षा पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून स्वारगेट, वाघेश्वर पार्किंग, हडपसर, बालेवाडी व मुंबई हायवे, येरवडा, चंदननगर, सातारा रोड, संगमवाडी पार्किंग, वाकडेवाडी इत्यादी परिसरात तपासणी सुरू आहे. दोषी आढळलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई केली जात असून, काही वाहनांवर कारवाई करून दंड आकारण्यात आला आहे. आता तरी बस चालवणारे किंवा ट्रॅव्हल एजंट जादा बसभाडे आकारणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. तसंच यावर्षी तरी प्रवाशांची पिळवणूक होणार नाही अशी आशा आहे.