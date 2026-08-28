पुण्याची 'MH 12' मालिका संपली! नवीन 'MH 61' मालिकेसाठी 1100 पेक्षा जास्त अर्ज दाखल; VIP नंबरसाठी चढाओढ
पुणे शहराची पारंपरिक ‘एमएच 12’ ही वाहन नोंदणी मालिका संपल्यामुळे आता ‘एमएच 61’ ही पुण्याची नवीन ओळख झाली असून, ही मालिका अधिकृतपणे सुरू होणार आहे.
Published : August 28, 2026 at 8:20 PM IST
पुणे : पुणे शहराची ओळख असलेली ‘एमएच 12’ (MH 12) ही मालिका आता संपली असून, यापुढे पुण्याची नवी ओळख ‘एमएच 61’ (MH 61) ही असणार आहे. पुणेकरांनी या ‘एमएच 61’ मालिकेचेही उत्स्फूर्त स्वागत केलं आहे. पुण्याची नवी ओळख बनणाऱ्या या ‘एमएच 61’ मधील पसंतीच्या (चॉईस) क्रमांकांसाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) 1100 अर्ज दाखल झाले असून, ही नवीन मालिका उद्या किंवा सोमवारपासून सुरू होणार आहे.
नवीन मालिकेबाबत उत्सुकता
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अखत्यारीतील ‘एमएच 12’ ही मालिका संपली असून, आता त्याऐवजी कोणती नवीन मालिका येणार याबद्दल अनेकांमध्ये उत्सुकता होती. याबाबत अनेकजण विविध तर्कवितर्क लावत असतानाच, आता पुण्याची ‘एमएच 12’ ऐवजी ‘एमएच 61’ ही नवीन ओळख झाली आहे.
पुणेकरांचा चांगला प्रतिसाद
याबाबत पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी विनायक व्ही. साखरे म्हणाले की, पुणे आरटीओ अंतर्गत ‘एमएच 12’ ची शेवटची मालिका दोन दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाली. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 ते 60 पर्यंतचे आरटीओ कोड विविध जिल्ह्यांना व उपविभागांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील उपलब्ध असलेला ‘एमएच 61’ हा नवीन क्रमांक पुणे शहराला मिळाला असून, चारचाकी वाहनांसाठी ‘एमएच 61 ए’ आणि दुचाकींसाठी ‘एमएच 61 बी’ ही मालिका उद्या किंवा सोमवारपासून सुरू होणार आहे. याला पुणेकरांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून, आतापर्यंत पसंतीच्या (चॉईस) क्रमांकासाठी 1100 हून अधिक अर्ज आले आहेत.
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