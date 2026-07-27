'आम्ही पोलीस आहोत' म्हणत 1 कोटी लुटण्याचा प्रयत्न; तोतया पत्रकारासह दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा
पुण्यात नवले पूल परिसरात 1 कोटी रुपयांच्या लूट प्रकरणात थेट पोलीस दलातील दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचं उघडकीस आल्यानं खळबळ उडाली आहे.
Published : July 27, 2026 at 8:11 PM IST
पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच नवले पूल परिसरात एका व्यापाऱ्याची तब्बल 1 कोटी रुपयांची रोख रक्कम लुटण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात नऱ्हे पोलिसांनी एका तोतया पत्रकाराला अटक केली असून, पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील राजगड पोलीस ठाण्याच्या खेड शिवापूर पोलीस चौकीतील एका महिला पोलीस हवालदारासह एका पोलीस शिपायाचाही सहआरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
4 जणांना अटक : याप्रकरणी फिर्यादी हर्षवर्धन पवार यांनी नऱ्हे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात एकूण 9 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यापैकी 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींनी "आम्ही पोलीस आहोत, हा काळा पैसा आहे," अशी भीती दाखवत धमकावून रोख रक्कम लुटण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला दोन पोलीस कर्मचारी आणि तोतया पत्रकाराचं नाव गुन्ह्यात समाविष्ट करण्यात आलं नव्हतं. मात्र, तपासात पुरावे समोर आल्यानंतर पुरवणी गुन्ह्यात त्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपी पत्रकाराचं नाव आशिष तिवारी असून, यापूर्वी विक्रम चाकणकर, अमेय कार्ले आणि गणेश कदमला अटक करण्यात आली.
घटना कशी घडली? : ही घटना 18 जुलै रोजी नवले पूल परिसरात घडली. फिर्यादी हर्षवर्धन पवार हे त्यांचे सहकारी किरण आपटे यांच्यासह वाहनातून बँकेकडे जात असताना काही जणांनी त्यांचे वाहन अडवले. "आम्ही पोलीस आहोत, तुम्ही बेकायदेशीर पैसे घेऊन जात आहात," असं सांगत आरोपींनी गाडीचा दरवाजा उघडण्यास भाग पाडले आणि वाहनातील 1 कोटी रुपयांची रोकड असलेल्या दोन बॅगा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी किरण आपटे यांनी 73 लाख रुपयांची बॅग घेऊन तेथून निघून जात ती रक्कम सुरक्षित ठेवली. त्यानंतर आरोपींनी पवार यांना त्यांच्या गाडीत बसवून थेट खेड शिवापूर पोलीस चौकीत नेलं. तेथं दुसऱ्या बॅगेतील 26.50 लाख रुपयांपैकी 20 लाख रुपये काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मदतीनं आणि एका तोतया पत्रकारानं ती रक्कम स्वतःच्या दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवली. मात्र, प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता लक्षात आल्यानं ती रक्कम पुन्हा बॅगेत ठेवण्यात आली. नवले पूल आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर तपासाची सूत्रे थेट पोलीस कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची गती वाढवत आरोपींना अटक केली.
पोलीस काय म्हणाले? : पोलीस उपायुक्त सागर कवडे यांनी सांगितलं की, फिर्यादींच्या तक्रारीनुसार नवले पूल परिसरात पाच आरोपींनी दरोड्याचा प्रयत्न केला होता. तपासादरम्यान या गुन्ह्यात एकूण 9 आरोपींचा सहभाग निष्पन्न झाला असून, त्यापैकी 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित 5 आरोपींचा शोध सुरू आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकाने स्वतःला पत्रकार असल्याचं सांगितलं. तसंच, या कटात दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचं तपासात स्पष्ट झालं आहे. संशयित आरोपी विक्रम चाकणकरवर फसवणुकीचे, तर गणेश कदमवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे यापूर्वीच दाखल असून, दोघांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. अटक आरोपींची पोलीस कोठडी संपत असल्यानं त्यांना अधिक चौकशीसाठी पुन्हा न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे. तसंच, संशयित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाबाबत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असंही सागर कवडे यांनी स्पष्ट केलं.
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