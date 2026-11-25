पुणेकरांच्या जनचळवळीमुळं नदीकाठच्या हजारो झाडांना जीवदान; ‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’चा यशस्वी लढा
‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’च्या पुढाकारातून पर्यावरणप्रेमींनी जनआंदोलन आणि जनजागृतीद्वारे मुळा-मुठा नदीकाठच्या हजारो झाडांची होणारी कत्तल रोखली आहे
Published : November 25, 2026 at 3:32 PM IST
पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत असून, सर्वत्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या वृक्षतोडीला सर्वत्र विरोध होत आहे. पुण्यात मागील वर्षी राबवण्यात आलेल्या नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नदीकाठची झाडे तोडली जाणार होती. मात्र, पर्यावरणप्रेमींनी या वृक्षतोडीला विरोध करत जनमोहीम उभी केली. ‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’ या संस्थेच्या पुढाकारातून उभ्या राहिलेल्या या चळवळीनं कायदेशीर लढा, प्रत्यक्ष पाहणी आणि पुरावे गोळा करून हजारो झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळं आजही नदीकाठच्या जंगलात झाडे, पक्षी आणि विविध प्राण्यांचं अस्तित्व टिकून असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’ संस्था : पुण्यात सुरू असलेल्या नदीकाठ विकास प्रकल्पांतर्गत मुळा आणि मुठा नद्यांच्या काठावर सुमारे 44 किलोमीटर लांबीचा सार्वजनिक परिसर विकसित केला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पातील पूरधोका आणि पर्यावरणीय परवानगीच्या मुद्द्यावर अभ्यास आणि चौकशी सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमी आणि ‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’ संस्थेनं उभारलेल्या लढ्यामुळं लोकचळवळ उभी राहिली, त्यातून आता वृक्ष तोडणं थांबवण्यात आलं आहे.
पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी : याबाबत ‘पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल’ संस्थेच्या शैलेजा देशपांडे म्हणाल्या, "लोकसहभागातून नदीचं पुनरुज्जीवन करणं हा आमच्या कार्याचा मुख्य गाभा आहे. 2018 मध्ये प्रशासनानं नदीकाठ विकास प्रकल्प सुरू केला. सुरुवातीला या प्रकल्पामुळं नदीकाठचे योग्य व्यवस्थापन होईल आणि नदीसाठी काहीतरी चांगलं काम घडेल, असं वाटलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. नदीकाठचे सिमेंट-काँक्रिटीकरण करण्यात आले आणि परिसरातील जंगलालाही धोका निर्माण झाला. संगमवाडी, बंडगार्डन आणि कोरेगाव पार्क या मुळा-मुठा नद्यांच्या संगम परिसरात पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. पुण्यात नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या नाईक बेटालाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. या सगळ्या गोष्टी नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही हालचाल करायला सुरुवात केली. शासनाला सातत्यानं पत्र लिहिणं, वृक्ष प्राधिकरणाच्या नोटिसांवर लक्ष ठेवणं आणि त्यावर हरकती नोंदवणं, असं काम आम्ही सुरू केलं."
नोटिसामध्ये आढळल्या तफावती : त्या पुढे म्हणाल्या, "जेव्हा आम्ही हालचाली सुरू केल्या तेव्हा हळूहळू लोकचळवळ उभी राहू लागली. ज्या ठिकाणी वृक्षतोडीच्या नोटिसा लावल्या जात होत्या आणि झाडांना क्रमांक दिले जात होते, त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी करून पुरावे गोळा करू लागलो. या प्रक्रियेत आम्हाला अनेक तफावती आढळल्या. काही झाडांचा प्रत्यक्ष घेर 100 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त असतानाही नोंदींमध्ये तो 50 सेंटीमीटरपेक्षा कमी दाखवण्यात आला होता. तसंच, एका ठिकाणी सुंदर उंबराचं झाड असताना त्याची नोंद सुबाभूळ किंवा विलायती चिंच अशा नावाने करण्यात आली होती.
वन्यजीवांचे संवेदनशील अधिवास जपले पहिजेत : या गोष्टी फिरताना लक्षात आल्यानंतर नदीकाठ आणि तेथील पर्यावरण वाचवण्यासाठी नेमकं काय करणं आवश्यक आहे, कोणते कायदे लागू होतात आणि त्यानुसार आपण कायदेशीररीत्या कोणती पावलं उचलू शकतो, याचा अभ्यास आम्ही सुरू केला. त्यातूनच हा लढा अधिक व्यापक झाला आणि मोठी लोकचळवळ उभी राहिली. हा प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचा विचार करूनच राबवला जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे. ज्या ठिकाणी नैसर्गिक झरे आहेत, जंगल आहे, वन्यजीवांचे संवेदनशील अधिवास आहेत, कासवं राहतात, माशांचे अधिवास आहेत आणि पक्ष्यांची घरटी आहेत, अशा सर्व ठिकाणांचं संरक्षण झालं पाहिजे.
सोशल मीडियासह सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून जनजागृती : या मोहिमेबाबत प्राजक्ता महाजन म्हणाल्या, "आम्ही विविध सोशल मीडिया माध्यमांतून ही चळवळ लोकांपर्यंत पोहोचवली. व्हॉट्सॲप ग्रुप्सचाही मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत राहिलो. याशिवाय नदीकाठी विविध सांस्कृतिक आणि जनजागृतीपर कार्यक्रमांचं आयोजन केलं. यामध्ये फोटोग्राफी कार्यशाळा, योगदिनानिमित्त कार्यक्रम, योगासनं, भजनांचे कार्यक्रम तसंच लहान मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आल्या. या उपक्रमांतून नैसर्गिक वारसा जपण्याचं महत्त्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला.
वृक्षतोडीसंदर्भातील सुनावणीच्यावेळी नागरिकांची उपस्थिती : प्रशासनाकडून वृक्षतोडीबाबत नोटीस आल्यानंतर आमचे कार्यकर्ते नदीकाठच्या विविध ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत असत. तेथील झाडांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून त्यांची नोंद ठेवली जात होती. एखाद्या क्रमांकाचं झाड प्रत्यक्षात कोणतं आहे, काही झाडांना क्रमांक दिलेले नाहीत का, तसंच मोठ्या झाडांची नोंद कमी आकाराची किंवा कमी वयाची दाखवली आहे का, याची तपासणी केली जात होती. वृक्षतोडीसंदर्भातील सुनावणीच्या वेळीही आम्ही शेकडो लोकांपर्यंत पोहोचलो. अनेकांनी ई-मेल आणि पत्र पाठवले. सुनावणीच्या वेळी पाचशे ते हजार नागरिक उपस्थित राहत होते. त्यावेळी आम्ही प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान जमा केलेले फोटो आणि व्हिडिओही दाखवत होतो.
23 जैवविविधता हॉटस्पॉट्स : अनेकांना असं वाटतं की एका ठिकाणची झाडे तोडून दुसऱ्या ठिकाणी लावली की प्रश्न सुटतो. मात्र, येथे केवळ झाडे नाहीत, तर नदीकाठचे संपूर्ण जंगल आहे. या जंगलामुळं पक्षी, फुलपाखरे, बेडूक, साप आणि इतर अनेक जीवांचे अस्तित्व टिकून आहे. त्यामुळं या संपूर्ण परिसंस्थेचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. मुळा नदीच्या काठावर 23 जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आहेत. हे अत्यंत महत्त्वाचं असून त्यांना कोणत्याही प्रकारे धक्का पोहोचू नये, हे आम्ही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं."
नदीकाठच्या जैवविविधतेचे संरक्षण महत्त्वाचे : यावेळी पर्यावरण अभ्यासक आरती म्हसकर म्हणाल्या, "पुण्यातील नदीकाठच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित पक्षी येतात. मात्र, सध्या नदीची जी अवस्था झाली आहे, त्यामुळं पूर्वीच्या तुलनेत पक्ष्यांची संख्या कमी झाली आहे. तरीही आजही नदीकाठी सुमारे 150 प्रजातींचे स्थलांतरित पक्षी पाहायला मिळतात. यापैकी अनेक पक्ष्यांच्या प्रजाती गेल्या शंभरहून अधिक वर्षांपासून या परिसरात आढळत आहेत. त्यामुळं नदीकाठचा हा नैसर्गिक परिसर आहे तसाच जपणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या परिसरात फुलपाखरांच्या 50 हून अधिक प्रजातीही आढळतात. आपण नदी सुधार प्रकल्प राबवत असताना जैवविविधतेचा विचार करणं आवश्यक आहे. पर्यावरणाची हानी न करता, उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करून विकासकामे करण्यास हरकत नाही. मात्र, येथील जैवविविधता कोणत्याही परिस्थितीत नष्ट होता कामा नये.
नदीकाठची झाडे वाचवण्यासाठी जनमोहीम : या परिसरात शेकाट्या, रुडी शेलडक, तलवार पक्षी, ग्लॉसी आयबिस, स्पॉट-बिल्ड डक यांसारखे विविध पक्षी आढळतात. तसंच, केवळ सामान्य टिटवीच नव्हे, तर माळरान टिटवीही येथे पाहायला मिळते. या पक्ष्यांना नदीकाठच्या परिसरात खाद्य उपलब्ध होते. त्यामुळं त्यांचे नैसर्गिक अधिवास आणि अन्नसाखळी टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे."
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