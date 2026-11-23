पुण्यात रिक्षा चालकांचा बंद; हातात लाठी-काठी घेत रिक्षा केल्या बंद
पुण्यातील रिक्षा संघटनांनी बंद पुकारला आहे. बाईक टॅक्सीविरोधात कारवाईच्या मागणीसाठी बंद पुकारला आहे.
Published : November 23, 2026 at 12:18 PM IST
पुणे : बाईक टॅक्सीविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील रिक्षा चालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. बाईक टॅक्सीवरून प्रवासी वाहतुकीची परवानगी नसली तरी त्याला आळा घालण्याची प्रशासनाची इच्छाशक्ती नसल्याचं सांगत याबाबत वारंवार मागणी करूनही बाईक टॅक्सी धोरण रद्द करण्यास शासन तयार नाही, असा आरोप रिक्षा संघटनांनी केला. त्याविरोधात रिक्षा संघटनेच्या वतीनं पुण्यात बंद पुकारण्यात आला आहे.
पुण्यात सोमवारी सकाळपासून रिक्षा संघटनेच्या वतीनं बंद पुकारण्यात आला आहे. विविध चौकात रिक्षा संघटनेच्या वतीनं बंद पुकारण्यात आला असताना अनेक रिक्षा चालकांकडून हातात लाठी-काठी घेत येणाऱ्या जाणाऱ्या रिक्षा चालकांना जाब विचारत रिक्षा बंद करण्याचं सांगितलं जात आहे. या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळत असून, शाळेतील मुलांना तसेच रुग्णालयात जाणाऱ्या लोकांना रिक्षा चालकांकडून सोडण्यात येत आहे. तसेच या बंदमुळं सर्वसामान्य नागरिकांना काहीसा फटका बसला आहे.
शहरात बाईक टॅक्सी प्रवासी वाहतुकीची परवानगी नसली तरी त्याला आळा घालण्याची प्रशासनाची इच्छाशक्ती दिसत नाही. याबाबत वारंवार मागणी करूनही बाईक टॅक्सी धोरण रद्द करण्यास शासन तयार नाही. त्यामुळे या प्रश्नी दाद मागण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयावर निदर्शने करण्याचा निर्णय रिक्षा पंचायत व मित्र संघटनांनी घेतला आहे. त्याची सुरुवात परिवहन विभागाच्या राज्यमंत्री म्हणून कारभार पाहणाऱ्या,आणि पर्वती विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ व पिंपरीचे आमदार तथा विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोड यांच्या कार्यालयाबाहेर करण्यात येत आहे.