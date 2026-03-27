ETV Bharat / state

पुणे महसूल अधिकारी सक्तीच्या रजेवर; अधिकाराचा गैरवापर करणं भोवलं

राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांमध्ये किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, पुणे महसूल अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर केल्यामुळं त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : पाणंद आणि शेतरस्ते अडवणारे शेतकरी आता सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ते अपात्र ठरणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. ते शुक्रवारी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

...तर शेतकरी ठरणार अपात्र : "शेत आणि पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आणि रस्त्यांचं नुकसान करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत. त्यामुळं संबंधित व्यक्ती शासनाच्या योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

इंधनावरची एक्साईज ड्युटी कमी : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार यांचे मी आभार मानतो. समाजातील शेवटच्या गरीब व्यक्तीपर्यंत महागाईची झळा पोहचू नये, यासाठी इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी करण्यात आली आहे," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पुणे महसूल अधिकारी सक्तीच्या रजेवर : "कलम 155 नुसार तहसीलदारांना केवळ नावात किंवा लेखनातील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पुणे महसूल अधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. पुण्यात काही महसूल अधिकाऱ्यांनी इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनी या दुसऱ्यांच्या नावावर केल्याचं समोर आलं आहे. पुणे विभागात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. याबाबत सुमारे 4 हजार प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यातील काही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. विधी व न्याय विभागाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

तपासासाठी विशेष पथक स्थापन : "कोकण विभागातही अशाच प्रकारचे गैरप्रकार झाल्याची माहिती मिळाली आहे, याबाबत चौकशी सुरू आहे. कलम 155 चा वापर करून जमिनी दुसऱ्यांच्या नावावर करण्याची हजारो प्रकरणं असण्याची शक्यता आहे. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून गरीबांवर अन्याय करणारं आहे. ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांना जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी विशेष पथक स्थापन केलं आहे," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

पुणे मुंडवा जमीन प्रकरण : "पुणे येथील मुंडवा जमीन प्रकरणात कोणालाही क्लिनचिट दिलेली नाही. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चौकशी समिती नेमली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून काहींना निलंबित केलं आहे. संबंधित जमिनी सरकारच्या नावावर परत घेण्यात आल्या असून बनावट नोंदी रद्द केल्या आहेत. सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कोणीही मोठा असला तरी त्याच्यावर कारवाई होईल. सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारकडं जमा झाली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी खारगे समितीचा अहवाल पाहिल्यास चौकशी किती निष्पक्ष झाली आहे, हे लक्षात येईल. या प्रकरणात राजकारण करू नये," अशी विनंती अशी विनंती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

अशोक खरातच्या संपर्कात महसूल अधिकारी? : "ढोंगीबाबा अशोक खरात यांच्या संपर्कात काही महसूल विभागाचे अधिकारी असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या संदर्भात काही ट्विटच्या आधारे चौकशी सुरू आहे. पुढील आठवड्यात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता आहे," असं मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.

जमीन दान करताना स्टॅम्पड्युटी माफ : "जमीन दान करताना सरकारनं स्टॅम्पड्युटी माफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं मंदिरांच्या मालमत्तेची नोंदणी सुलभ होऊन त्या अधिकृतपणे मंदिरांच्या नावावर होतील," अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

TAGGED:

PUNE REVENUE OFFICER
पुणे महसूल अधिकारी
PUNE REVENUE OFFICER LEAVE
MINISTER CHANDRASHEKHAR BAWANKULE
REVENUE OFFICER COMPULSORY LEAVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.