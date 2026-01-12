"पुण्याचा डान्सबार होऊ नये, पुण्याची गुन्हेगारी होऊ नये, याची खबरदारी पुणेकरांनी घ्यावी", रवींद्र धंगेकर यांचं आवाहन
पुण्यात आज शिवसेना नेते माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
Published : January 12, 2026 at 4:59 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. महापालिकेच्या या निवडणुकीत राज्यातील महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढत असून आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसून येत आहेत. दरम्यान, आज (12 जानेवारी) देखील शिवसेना नेते माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी भाजपा नेत्यांवर टीका करत, "पुण्याचा डान्सबार होऊ नये, पुण्याची गुन्हेगारी होऊ नये, याची खबरदारी पुणेकरांनी घ्यावी," असं आवाहन यावेळी त्यांनी केलं आहे.
पुण्याचा डान्सबार होऊ नये : पुण्यात आज शिवसेना नेते माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारत पुणेकरांना आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, "काल मी फोन ट्विट करत भाजपाच्या नेत्यांना प्रश्न विचारला आहे. एकीकडे गुंडासोबत व्हिडीओ व्हायरल झाला म्हणून उमेदवारी नाकारली असल्याचं सांगायचं आणि दुसरीकडे भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील हे गुंडांसोबत पाहायला मिळतात. तर निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर यांचा डान्सबारमधील व्हिडिओ देखील पुढ आला आहे. माझ्याकडे अनेक व्हिडिओ असताना कोणावरही मला व्यक्तिगत टीका करायची नाही. यांच्याकडून पुणेकरांना लुटण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. चंद्रकांत पाटील आणि मुरलीधर मोहोळ यांनी याबाबतचा खुलासा केला पाहिजे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती संपवण्यापेक्षा याला खतपाणी घातल जातं आहे. तसंच पुण्याचा डान्सबार होऊ नये, पुण्याची गुन्हेगारी होऊ नये, याची खबरदारी पुणेकरांनी घ्यावी," असं आवाहन यावेळी रवींद्र धंगेकर यांनी केलं.
लोकांना हक्काच घर देण्यात येणार : पुढं रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, "राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जो शब्द दिला होता, तो पूर्ण केला आहे. ते मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहीण योजना आणली आणि महिलांना पैसे मिळू लागले तसंच पुणे शहरातील जुन्या वाड्याच्या बाबतचा जो प्रश्न आहे, त्याबाबत देखील त्यांनी आश्वासन दिलं आहे. जुन्या वाड्यात जे पाण्याचं मीटर लावण्यात आलं आहे, त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर बिल येत आहे. त्याबाबत देखील त्यांनी पाण्याचं मीटर काढण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच नगरविकास खात त्यांच्याकडे असल्यामुळं पुणे शहरातील झोपडपट्टी ही दहा वर्षात काढून लोकांना हक्काच घर देण्यात येणार आहे. शहरात जास्तीत जास्त निधी पुणेकरांना देण्यात येणार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. याचा विचार देखील पुणेकरांनी केला पाहिजे," असंही रवींद्र धंगेकर यांनी यावेळी सांगितलं.
