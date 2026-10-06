रांजणगाव खून : विकास नवले यांच्या हत्येचा कट फसला; चुकीच्या व्यक्तीवर गोळीबार, निष्पाप कामगाराचा मृत्यू, 5 जण अटकेत
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सार्थक कोहकडे याने तुषार तोडकर याला विकास नवले यांच्या खुनाची सुपारी दिली.
Published : October 6, 2026 at 4:30 PM IST
पुणे (रांजणगाव) : विकास नवले यांचा खून करण्यासाठी रचलेल्या कटात त्यांच्या कामगाराचा जीव गेल्याची धक्कादायक घटना रांजणगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. या प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखा आणि रांजणगाव पोलिसांनी उलगडा केला असून, 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर आणखी दोन आरोपी फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी आज (6 ऑक्टोबर) मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
नेमकं काय घडलं? :
29 सप्टेंबर रोजी कारेगाव येथील साईनगर परिसरातील ‘समु इंटरप्रायजेस अँक्वा रिच’ या पाणी प्लांटमध्ये हामजा उस्मान शेख हे कामावर गेले होते. त्यावेळी अज्ञात व्यक्तीनं त्यांच्या डोक्यात गोळी झाडून त्यांचा खून केला. याप्रकरणी रांजणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि रांजणगाव पोलिसांना तातडीने तपास करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळ तसेच घटनास्थळाकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या मार्गांवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयितांचा माग काढण्यात आला.
तपासात सार्थक संदेश कोहकडे, तुषार अजय तोडकर, संतोष मधुकर मांजरे, विठ्ठल नवनाथ पिकळे आणि योगेश विलास इडोळे या 5 जणांना अटक करण्यात आली. चौकशीत विकास नवले आणि सार्थक कोहकडे यांच्यात जागेवरून वाद असल्याचं समोर आलं. या वादातून सार्थक कोहकडे याने विकास नवले यांच्या खुनाची सुपारी दिली. मात्र, आरोपींनी विकास नवले यांच्याऐवजी त्यांचा कामगार हामजा शेख यांना विकास नवले समजून गोळी झाडली. या प्रकरणात 5 आरोपींना अटक करण्यात आली असून आणखी दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पोलिसांनी काय सांगितलं? :
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सार्थक कोहकडे याने तुषार तोडकर याला विकास नवले यांच्या खुनाची सुपारी दिली. तुषारने संतोष मांजरे याच्याशी संपर्क साधला. संतोष मांजरेनं पवन हुंडारे, पृथ्वी ऊर्फ भैय्या दत्तू जाधव, विठ्ठल पिकळे आणि योगेश इडोळे यांच्यासोबत संगनमत करून खुनाचा कट रचला.
कटानुसार पवन हुंडारे आणि पृथ्वी जाधव हे पाणी प्लांटमध्ये गेले. मात्र, त्यांनी विकास नवले यांच्याऐवजी त्यांचा कामगार हामजा उस्मान शेख यांना विकास नवले समजून त्यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. या गोळीबारात हामजा शेख यांचा मृत्यू झाला.
या प्रकरणातील 5 आरोपी पोलीस कोठडीत आहेत. तर पवन सुरेश हुंडारे आणि पृथ्वी ऊर्फ भैय्या दत्तू जाधव हे दोन आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास रांजणगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक कुमार कदम करीत आहेत.