दौंड बंधाऱ्यातून उजनीकडे पाण्याची आवक सुरू; धरणाच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची चिन्हे
दौंड बंधाऱ्यातून सुरू झालेली पाण्याची आवक पुढील काही दिवस कायम राहिल्यास उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात टप्प्याटप्प्यानं वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Published : July 5, 2026 at 12:12 PM IST
बारामती : पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाटमाथ्यावर झालेल्या दमदार पावसाचा परिणाम भीमा नदी खोऱ्यात दिसू लागला आहे. दौंड बंधाऱ्यातून उजनी धरणाकडे पाण्याची आवक सुरू झाली असून, सध्या भीमा नदीपात्रात 6, 883 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग होत आहे.
या आवकेमुळे उजनी धरणाच्या पाणीपातळीत हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे जलस्रोत असलेल्या उजनी धरणातील सध्याचा पाणीसाठा उणे 27.96 टक्के इतका आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून धरणातील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर होता. मात्र, पश्चिम घाटातील पावसामुळे भीमा नदीमार्गे पाण्याची आवक सुरू झाल्याने दिलासादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होणार : दौंड बंधाऱ्यातून सुरू झालेली पाण्याची आवक पुढील काही दिवस कायम राहिल्यास उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात टप्प्याटप्प्यानं वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, पश्चिम घाट परिसरात आणखी समाधानकारक पाऊस झाल्यास धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पुणे, सोलापूर आणि परिसरातील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेती सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी उजनी धरण महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. त्यामुळे धरणात सुरू झालेली पाण्याची आवक शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनासाठी दिलासादायक मानली जात आहे.
दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील काही दिवस पश्चिम घाट परिसरात पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात आगामी काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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