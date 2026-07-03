दोन दिवस पाऊस; तरी पुण्याचा पाणीप्रश्न कायम, खडकवासला 15 टक्के भरलं, तर टेमघर पूर्णपणे कोरडं
पुण्यासाठी महत्त्वाचं असलेलं खडकवासला धरण सध्या अवघं 15 टक्के भरलं आहे, तर टेमघर धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
Published : July 3, 2026 at 2:53 PM IST
पुणे : जून महिन्यात पावसानं विश्रांती घेतल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यात पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली आहे. पुणे शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून रिमझिम पाऊस सुरू असून आज आणि उद्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा देत भारतीय हवामान विभागानं रेड अलर्ट जारी केला आहे.
मात्र, पावसाची सुरुवात होऊनही पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणातील पाणीसाठा चिंताजनक आहे. यंदा पावसाचं आगमन उशिरा झाल्यानं धरणातील पाणीसाठा अर्ध्यापेक्षाही खाली आला आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे पुणे महापालिकेनं शहरात पाणीकपात लागू केली असून नागरिकांना एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे.
टेमघर धरण पूर्णपणे कोरडं : पुण्यासाठी महत्त्वाचं असलेलं खडकवासला धरण सध्या अवघं 15 टक्के भरलं आहे, तर टेमघर धरणात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. विशेष म्हणजे, 1 जुलै रोजी पुण्यातील धरणांमधील पाणीसाठा मागील 10 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर नोंदवण्यात आला आहे. खडकवासला धरणातील साठा गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात कमी असून टेमघर धरण पूर्णपणे कोरडं पडलं आहे.
धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक स्थितीत : पुणे शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून रिमझिम पाऊस सुरू असला, तरी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. पुणे शहर आणि जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, वरसगाव, टेमघर आणि पानशेत या चार प्रमुख धरणांमध्ये यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकूण 42 टक्के कमी पाणीसाठा असल्याची नोंद आहे. जलसंपदा विभागानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चारही धरणातील पाणीसाठा अद्याप चिंताजनक स्थितीत आहे.
'पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा' : गेल्या दोन दिवसांच्या रिमझिम पावसामुळे खडकवासला धरणातील पाणीसाठ्यात अवघी एक ते दोन टक्क्यांची वाढ झाली असून सध्या धरणात केवळ 15 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
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