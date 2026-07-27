मुसळधार पावसानंतर पवना धरणातून वाढला विसर्ग; मावळात पर्यटनाला पुन्हा बहर
मुसळधार पावसामुळे मावळात पर्यटनाला पुन्हा बहर आली आहे. प्रशासनानं नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
Published : July 27, 2026 at 3:42 PM IST
मावळ (पुणे) : पवना धरण परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्यानं वाढला आहे. धरण आता सुमारे 97 टक्के भरले आहे. धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी जलसंपदा विभागानं पवना नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग वाढवला आहे. सध्या 9,000 क्युसेक वेगानं पाणी सोडण्यात येत आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास हा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने 12,000 क्युसेकपर्यंत वाढवण्याची शक्यता प्रशासनानं व्यक्त केली आहे.
विसर्ग वाढल्यामुळे पवना नदीकाठच्या सखल भागात पाण्याची पातळी वाढू शकते. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी विशेष सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. नदीपात्रात अथवा नदीच्या काठावर अनावश्यक वावर टाळावा. तसेच गुरेढोरे, शेतीची अवजारे, मोटारपंप आणि इतर मौल्यवान साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवावे, असे आवाहन खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या पूर नियंत्रण कक्षानं केलं आहे.
प्रशासनानं नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे. स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा परिस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवून आहे. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पावसाचा जोर वाढल्यास नदीकाठच्या भागात आणखी सतर्कता बाळगण्याची गरज असल्याचंही प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
पर्यटनस्थळांवर वाहनांच्या रांगा- दरम्यान, दुसरीकडे पावसानं काही काळ उघडीप दिल्यानं मावळ तालुक्यात पर्यटनाला पुन्हा एकदा मोठी चालना मिळाली आहे. हिरव्यागार डोंगररांगा, धुक्याने वेढलेले घाट, खळाळणारे धबधबे आणि पवना धरण परिसरातील निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून पर्यटक मोठ्या संख्येनं मावळात दाखल होत आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तर अनेक पर्यटनस्थळांवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.
निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेतला- लोहगड, विसापूर, तिकोणा, तुंग, पवना धरण परिसर तसेच विविध धबधब्यांवर पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली. अनेकांनी कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेतला. पर्यटकांच्या आगमनामुळे स्थानिक व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, पर्यटनाचा आनंद घेत असताना सुरक्षिततेचे भान ठेवणे तितकेच महत्त्वाचं असल्याचं स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांनी सांगितलं. धबधब्यांच्या वेगवान प्रवाहात उतरणे, धोकादायक कड्यांवर सेल्फी काढणं, नदीपात्रात खोलवर जाणं किंवा प्रशासनाने बंदी घातलेल्या ठिकाणी जाणे टाळावं, असे आवाहन करण्यात आलं आहे. हवामानात अचानक बदल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावं, असेही सांगण्यात आलं.
प्रशासनाला सहकार्य करावे- एकीकडे पवना धरणातून वाढलेला विसर्ग आणि दुसरीकडे पावसाच्या उघडीपीनंतर पर्यटनासाठी उसळलेली गर्दी या दोन्ही पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर सुरक्षिततेचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी जबाबदारीनं वागून प्रशासनाला सहकार्य करावे. सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळावेत. निसर्गाचा आनंद घेतानाच स्वतःचा तसेच इतरांचाही जीव धोक्यात जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.