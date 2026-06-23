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'मनरेगा'तून विहिरीला मंजुरी, अधिकाऱ्यांनीच काम सुरू करायला लावलं; पण पुरंदरच्या शेतकऱ्यावर आता का आली आत्महत्येची वेळ?

शेतकरी सुरेश टेकवडे यांना मनरेगा अंतर्गत विहिरीला मंजुरी मिळून काम सुरू करण्याचे आदेश मिळाले. मात्र, प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळं त्यांना तीव्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

FARMER SURESH TEKAWADE WELL CRISIS
शेतकरी सुरेश टेकवडे यांची विहीर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 5:52 PM IST

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बारामती : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मनरेगा' योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा मिळतात. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी, शेती सक्षम व्हावी आणि ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा असा मनरेगा योजनेचा उद्देश आहे. असं असताना पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन येथील एका शेतकऱ्याची कहाणी मात्र प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभाराचं धक्कादायक वास्तव समोर आणणारी ठरत आहे.

अधिकाऱ्यांनी काम करायला सांगितलं : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन गावातील शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांना मनरेगा योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी मंजुरी मिळाली. "गट क्रमांक 294 मधील या विहिरीसाठी 30 मे 2025 रोजी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. जवळपास पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. कार्यारंभ आदेशही मिळाला आणि अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून काम सुरू करायला सांगितलं," असं शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी सुरेश टेकवडे (ETV Bharat Reporter)

आर्थिक विवंचनेमुळं आत्महत्या करण्याची वेळ : योजनेचा लाभ मिळेल या विश्वासावर शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी कर्ज काढत आर्थिक जोखीम पत्करत स्वतःच्या पैशातून विहिरीचं काम पूर्ण केलं. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर निधी मिळण्याऐवजी त्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, मनरेगा योजनेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असलेलं कामाचं मस्टरच न भरल्याचा प्रकार समोर आलाय. मंजुरी, तांत्रिक परवानगी, कार्यारंभ आदेश आणि प्रत्यक्ष काम पूर्ण होऊनही निधी न मिळाल्यामुळं शेतकरी टेकवडे यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. विहिरीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, वाढता आर्थिक ताण आणि प्रशासनाकडून मिळणारी उडवाउडवीची उत्तरं यामुळं कुटुंब संकटात सापडलं आहे. आर्थिक विवंचनेमुळं आत्महत्येची वेळ आल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणाला जबाबदार कोण? : या प्रकरणामुळं मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी "सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतानाही निधी अडकला असेल तर त्याला जबाबदार कोण? मंजुरीनंतरही मस्टर का भरलं नाही? याची जबाबदारी कोण घेणार?" असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले आहेत.

संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढणार : "शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विहीर खोदली. मात्र, विहीर खोदण्यापूर्वी मस्टर घेणं आणि प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक होतं. पण ते झालेलं नाही. या संदर्भात ग्रामसेवक, संबंधित अधिकारी आणि लाभार्थी यांची संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल," असं सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश थोरात यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्याचं आर्थिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर : प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणाचा फटका एका सर्वसामान्य शेतकऱ्याला बसला असून, कर्जबाजारी झालेल्या शेतकरी सुरेश टेकवडे यांना न्याय कधी मिळणार? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि मंजूर निधी तत्काळ अदा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि शेतकरी संघटनांकडून जोर धरत आहे. 'योजना शेतकऱ्यांसाठी की फक्त कागदांपुरती?' असा संतप्त सवाल आता परिसरातून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळं एका शेतकऱ्याचं आर्थिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आले असून, मनरेगाच्या कारभारातील त्रुटी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या आहेत.

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TAGGED:

मनरेगा
MGNREGA WELL SCHEME
शेतकरी सुरेश टेकवडे
FARMER SURESH TEKAWADE WELL ISSUE
FARMER SURESH TEKAWADE WELL CRISIS

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