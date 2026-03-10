ETV Bharat / state

पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल यांना 22 महिन्यांनंतर जामीन मंजूर

कल्याणीनगरमधील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांना अखेर 22 महिन्यांनी जामीन मंजूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं विशाल अग्रवाल यांना दिलासा दिला आहे.

Pune Porsche Accident
पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
पुणे : येथील कल्याणीनगर भागात दोन वर्षांपूर्वी (2024) झालेल्या पोर्शे कार अपघात प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांना अखेर जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं विशाल अग्रवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या 22 महिन्यांपासून विशाल अग्रवाल तुरुंगात आहेत. कल्याणीनगरमध्ये 19 मे 2024 रोजी रात्री एका 17 वर्षीय मुलानं भरधाव पोर्शे कारनं एका दुचाकीला उडवलं होतं. यात आयटीध्ये काम करणाऱ्या तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला होता.

आरोपीवर आरोप काय? : न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठानं विशाल अग्रवाल यांना दिलासा दिला. विशाल यांच्यावर त्यांच्या मुलाचं रक्षण करण्यासाठी मुलाच्या रक्ताच्या नमुन्यात बदल करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. त्यांना वैद्यकीय अहवालात अल्कोहोल लपवायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं की या प्रकरणातील इतर सह-आरोपींना आधीच दिलासा मिळाला आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं की, विशाल अग्रवाल सुमारे 22 महिने कोठडीत होते. ते खटल्यादरम्यान तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि कोणत्याही साक्षीदारांना प्रभावित करणार नाहीत किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करणार नाहीत, या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं की, न्यायालयानं यापूर्वी अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये इतर आरोपींना दिलासा दिला आहे. विशाल अग्रवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, या प्रकरणातील इतर आरोपींना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे, एखाद्याला दोषी सिद्ध होण्यापूर्वी शिक्षा देणं हा न्याय नाही.

राज्य सरकार आणि पीडितांच्या कुटुंबाकडून निषेध : मात्र, राज्य सरकार आणि पीडितांच्या कुटुंबानं या जामिनाला विरोध केला आहे. पीडितांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, अग्रवाल यांनी तपासावर प्रभाव पाडण्यासाठी अन्याय्य मार्गांचा अवलंब केला. महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी दावा केला की रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते.

या प्रकरणात 1 जून 2024 रोजी आरोपी विशाल अग्रवालला अटक करण्यात आली होती. रात्री उशिरा पार्टीवरून परतताना दारू पिऊन गाडी चालवल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे, यामध्ये त्यानं एका दुचाकीला धडक दिली आणि यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. सुनावणीदरम्यान, अग्रवालचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, त्यावेळी गाडीसोबत एक ड्रायव्हर उपस्थित होता, परंतु कधीकधी मुलं स्वतः गाडी चालवू लागतात.

