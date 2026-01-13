ETV Bharat / state

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का! प्रचार संपताच पुणे पोलिसांचं पथक 'डिझाईन बॉक्स'च्या कार्यालयात दाखल, अजित पवार, नरेश अरोरांनी दिलं स्पष्टीकरण

राष्ट्रवादी पक्षाचं काम पाहणाऱया 'डिझाईन बॉक्स' संस्थेच्या पुणे कार्यालयात पुणे पोलिसांचं पथक दाखल झालं होतं. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.

ajit pawar on design box pune office case
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नरेश अरोरा यांचे स्पष्टीकरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 10:06 PM IST

पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आहेत. दोन दिवसांनी मतदान होणार असून, २९ महापालिकेत जनता कोणाला कौल देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे राजकीय सल्लागार नरेश अरोरा यांच्याशी संबंधित 'डिझाईन बॉक्स' संस्थेच्या पुणे कार्यालयात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचं पथक दाखल झालं होतं. त्यामुळं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत अजित पवार यांनी भाजपाला शह दिला. मंगळवारी निवडणुकांचा प्रचार संपला असून, त्याच दिवशी पोलिसांचं पथक 'डिझाईन बॉक्स'च्या कार्यालयात जाणं हे टाईमिंग सर्वांसाठी आश्चर्याचा धक्का देणारं आहे.

राजकारण तापलं - या सर्व प्रकरणावत अजित पवार, सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. तसंच पुणे पोलीस आणि नरेश अरोरा यांनीही प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. पोलिसांना सर्व सहकार्य केलं असून, आम्ही नरेश अरोरा यांच्या पाठीशी उभे असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याच्या माहितीवरुन पोलीस तिथे गेल्याचे स्पष्टीकरण पुणे पोलिसांनी दिले. तर नरेश अरोरा यांनीही यावर भूमिका स्पष्ट केली.

संपूर्ण सहकार्य करण्यात आलं - अजित पवार : "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी कार्यरत असलेले नरेश अरोरा व त्यांची संस्था 'डिझाइन बॉक्स' यांच्या पुणे कार्यालयात मंगळवारी गुन्हे शाखेचे काही अधिकारी माहिती घेण्याच्या उद्देशाने उपस्थित झाले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक ती माहिती देण्यात आली असून, संपूर्ण सहकार्य करण्यात आलं. या प्रक्रियेत कोणतीही आक्षेपार्ह बाब किंवा कोणतीही अनियमितता आढळून आलेली नाही," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली

पक्ष कायद्याचा सन्मान करतो - पवार : "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे स्पष्ट करू इच्छितो की, या संपूर्ण विषयात पक्ष हा नरेश अरोरा व त्यांची संस्था 'डिझाइन बॉक्स' यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायद्याचा सन्मान करतो आणि सर्व वैधानिक प्रक्रियांना सहकार्य करण्यावर विश्वास ठेवतो. या प्रकरणातही संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ते संपूर्ण सहकार्य करण्यात आले आहे, " असं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलं.

नियमित प्रक्रियेअंतर्गत माहिती घेतली - तटकरे : "नरेश अरोड़ा आणि त्यांची संस्था 'डिझाइन बॉक्स' यांच्या पुणे कार्यालयाबाबत अनावश्यक तर्क-वितर्क पसरवले जात आहेत. वास्तविकता अशी आहे की, संबंधित यंत्रणांनी नियमित प्रक्रियेअंतर्गत माहिती घेतली असून, पूर्ण सहकार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही आक्षेपार्ह बाब समोर आलेली नाही," असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिलं.

पुणे पोलिसांचं स्पष्टीकरण - "पुणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील एका ठिकाणी संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याची पडताळणी करण्यासाठी एक अधिकारी आणि दोन पोलिसांचं पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले होते. त्या ठिकाणी संश्यास्पद काहीही आढळलं नाही. त्यानंतर ते पथक तिथून निघून गेलं," असं स्पष्टीकरण पुणे पोलिसांनी दिलं.

पोलिसांनी कागदपत्र मागितली - अरोरा : "मंगळवारी संध्याकाळी आमच्या 'डिझाईन बॉक्स'च्या पुणे कार्यालय येथे गुन्हे शाकेचे काही अधिकारी आले होते. त्यावेळी मी तसंच कार्यालयातील कोणतेही वरिष्ठ अधिकारी तिथे नव्हते. जे कर्मचारी इथं उपस्थित होते, त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. इथं काय काम होतं? कसं काम चालतं? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काय काम करतात? याबाबत त्यांनी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या कर्मचाऱ्यांनी माहिती त्यांना दिली. त्यानंतर त्यांनी काही कागदपत्र मागितले. काही कागदपत्र दाखवण्याचा आग्रह केला तेव्हा आमच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं की, आमचे वरिष्ठ अधिकारी नसल्याने आम्ही तुम्हाला याबाबत माहिती देऊ शकत नाहीत," अशी माहिती नरेश अरोरा यांनी दिली.

तक्रारीच्या आधारे पोलीस आले होते - अरोरा : "अजित पवार यांची पत्रकार परिषद होती. तिथं आम्ही गेलो होतो. याबाबत माहिती घेतली असता असं कळलं की, त्यांच्याकडं (पोलीस) काहीतरी तक्रार होती आणि त्या तक्रारीच्या आधारावर ते चौकशी करण्यासाठी आले होते. पोलिसांकडं जो नंबर होता त्या नंबरवर अनेकदा कॉल करूनही कॉल उचलला नाही. तसंच पक्षाकडून देखील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली असून, कोणतीही बाब अजूनही समोर आलेली नाही. गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून आम्ही राष्ट्रवादी पक्षाचं काम करत असून, त्याबाबतची माहिती पोलिसांना दिली. मात्र, काय तक्रार होती याबाबत अजूनही आम्हाला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही, असं देखील यावेळी अरोरा म्हणाले.

