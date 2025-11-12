ETV Bharat / state

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री, गुन्हेगारीतून जमवलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार

निलेश घायवळ प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. पुणे पोलिसांनी घायवळविरोधात आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी ईडीला पत्र पाठवलं आहे.

Nilesh Ghaywal
निलेश घायवळ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
पुणे : पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून कुख्यात गुंड निलेश घायवळ विदेशात पलायन केल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी घायवळविरोधात आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी ईडीला पत्र पाठवलं आहे.

जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर : पोलीस तपासानुसार, निलेश घायवळनं दहशत निर्माण करून बेकायदेशीररीत्या जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले असून, या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केली आहे. तसेच खंडणी उकळणं आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहार केल्याचाही संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या सर्व घडामोडींचा सखोल तपास होऊन गैरव्यवहार उघडकीस यावेत, यासाठी पुणे पोलिसांनी ईडीला पत्र पाठवलं आहे. यासोबतच निलेश घायवळ याच्यावर 45 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात पुणे पोलिसांनी मोक्का अंतर्गत कारवाई केली आहे.

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री (ETV Bharat)

घायवळवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 10 ते 11 गुन्हे दाखल : याबाबत पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी माहिती देताना सांगितलं की, गुंड निलेश घायवळ यांच्या टोळीनं संघटितपणे गुन्हे केले असून, या टोळीवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 10 ते 11 गुन्हे दाखल आहेत. पोलीस तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी निष्पन्न झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या टोळीमार्फत अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचंही समोर आलं आहे.

मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचं तपासात स्पष्ट : या सर्व प्रकरणांचा आर्थिक पैलू लक्षात घेऊन संबंधित कारवाई व्हावी म्हणून पुणे पोलिसांकडून ईडी पत्र पाठवण्यात आलं आहे. हे पत्र मागील आठवड्यात ईडीकडे पाठवण्यात आलं असून, निलेश घायवळ टोळीनं कमी किमतीत जमिनीचे व्यवहार तसेच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचं तपासात स्पष्ट झालं आहे. या सर्व घडामोडींनंतर विविध गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू असल्याची माहितीही पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.

पोलिसांकडून वेगानं तपास सुरू : ते पुढे म्हणाले की, गुंड निलेश घायवळ टोळीवर आतापर्यंत तीन मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कोथरूड परिसरातील गोळीबाराची घटना, कोयत्यानं हल्ला करण्याची घटना, तसेच कंपनीकडून झालेली मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक देवाणघेवाण अशा विविध प्रकरणांमध्ये ही मोक्का कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणांचा तपास सध्या पोलिसांकडून वेगानं सुरू असून, आणखी काही महत्त्वाचे तपशील लवकरच समोर येतील, असंही यावेळी पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितलं.

