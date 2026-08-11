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पुणे पोलिसांचा विधिसंघर्षित बालकांसाठी नवा उपक्रम, 'संवाद परिवर्तन यात्रे'च्या माध्यमातून रिअल हिरोंबरोबर संवाद

गेल्या काही काळापासून लहान मुलाचं गुन्हेगारीत प्रमाण वाढलंय. अशा बालकांसाठी पुण्यात नवीन उपक्रम राबवण्यात येतोय.

pune cp on Samvad Parivartan Yatra
माहिती देताना पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 4:09 PM IST

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पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही काळापासून लहान मुलाचं गुन्हेगारीत प्रमाण वाढलंय. 'मुलं ही देवाघरची फुलं' असं म्हणतात. मात्र, सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगात लहान मुलं विविध व्यसनांच्या आहारी गेली आहेत. अशाच विधिसंघर्षित बालकांना गुन्हेगारीच्या विळख्यातून बाहेर काढून त्यांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुणे पोलीस आणि आदर्श मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं 'संवाद परिवर्तन यात्रे'चं आयोजन करण्यात आलंय. या यात्रेची पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली.

या यात्रेमध्ये जवळपास 50 हून अधिक विधिसंघर्षित बालकांचा समावेश आहे. या यात्रेद्वारे विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱया यशस्वी व्यक्तींशी संवाद ही मुलं साधणार आहेत. विधिसंघर्षित बालकांना गुन्हेगारीच्या प्रवृत्तीपासून दूर ठेवून त्यांच्यामध्ये सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास, शिक्षण, कौशल्य, स्वावलंबन आणि जबाबदार नागरिकत्वाची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशानं हा अभिनव आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात येतोय.

माहिती देताना पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)

'रिअल हिरोंबरोबर एक दिवस, आयुष्यभराची प्रेरणा!' - 'रिअल हिरोंबरोबर एक दिवस, आयुष्यभराची प्रेरणा!' या संकल्पनेवर आधारित हा उपक्रम आहे. या यात्रेमध्ये विधिसंघर्षित बालकांना विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱया यशस्वी व्यक्तींशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, उद्योजक, खेळाडू, कलाकार, सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसंच विविध क्षेत्रातील मान्यवर आपल्या संघर्षमय जीवन प्रवासातील अनुभव, अडचणींवर मात करण्याची जिद आणि यशाचा मार्ग बालकांसमोर मांडणार आहेत. त्यामुळं यशासाठी परिश्रम, शिस्त, सकारात्मक विचार आणि योग्य दिशेचे महत्त्व बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून समजणार आहे.

या यात्रेदरम्यान बालकांना घेत पुण्यातील ऐतिहासिक व प्रेरणादायी स्थळं, पोलीस स्टेशन, उद्योग-व्यवसाय, कौशल्य विकास केंद्र तसंच इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेटी देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक ठिकाणी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असून, समाजामध्ये उपलब्ध असलेल्या सकारात्मक संधींची बालकांना ओळख करून दिली जाणार आहे. यात्रेच्या प्रारंभी प्रत्येक सहभागी बालकाला 'ड्रीम पासपोर्ट' ही प्रेरणादायी डायरी देण्यात आली आहे.

फॉलोअप व मॉनिटरिंग केलं जाणार - याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, लहान मुलांकडून घडणारी गुन्हेगारी कृत्य हे पोलीस दलासमोर मोठं आव्हान आहे. कोरोना काळात शाळा बंद राहिल्यानं व ऑनलाईन शिक्षणामुळं अनेक मुलांच्या सवयी बदलल्या आणि बाल गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलं. केवळ गुन्हे दाखल करून किंवा शिक्षा करून हे थांबणार नाही, तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं आहे. या उपक्रमात झोन-3 च्या अंतर्गत विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या व सुधारण्याची इच्छा दर्शवलेल्या 50 बालकांची पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलीय. मुलांचं मानसशास्त्रीय मूल्यमापन समुपदेशन, व्यसनमुक्ती आणि व्होकेशनल ट्रेनिंग देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवलं जाईल. तसंच बालकांच्या सुधारणेसाठी केवळ मुलांवरच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांनाही सोबत घेऊन सातत्यानं फॉलोअप व मॉनिटरिंग केलं जाणार आहे."

मला पायलट व्हायचं आहे - यावेळी एका विधिसंघर्षित बालकानं सांगितलं, माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली होती. आता मला माझी चूक सुधारण्याची संधी मिळाली असून, या यात्रेद्वारे मी रिअल हिरोंशी संवाद साधणार आहे. मला पुढं शिक्षण घ्यायचं आहे. शिक्षण घेऊन मला पायलट व्हायचं आहे."

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TAGGED:

SAMVAD PARIVARTAN YATRA
PUNE POLICE JUVENILE DELINQUENTS
संवाद परिवर्तन यात्रा
पुणे पोलीस विधिसंघर्षित बालक
PUNE POLICE SAMVAD PARIVARTAN YATRA

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