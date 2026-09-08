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गुन्हेगारीच्या अंधारातून सन्मानाच्या आयुष्याकडे; पुणे पोलिसांच्या 'संवाद परिवर्तन यात्रे'मुळे 72 मुलांचं बदललं आयुष्य

पुणे पोलीस आणि आदर्श मित्र मंडळानं 'संवाद परिवर्तन यात्रा' उपक्रमाच्या माध्यमातून 72 विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचे यशस्वी मनपरिवर्तन करून त्यांना गुन्हेगारीच्या विळख्यातून बाहेर काढले आहे.

Pune Police Samvad Parivartan Yatra
पुणे पोलिसांच्या 'संवाद परिवर्तन यात्रे'मुळे 72 मुलांचं बदललं आयुष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 7:54 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 8:57 PM IST

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पुणे : गेल्या काही काळापासून पुणे शहरात लहान मुलांचं गुन्हेगारीतील प्रमाण वाढलं आहे. या विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना गुन्हेगारीच्या विळख्यातून बाहेर काढून, त्यांना शिक्षण व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुणे पोलीस आणि आदर्श मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'संवाद परिवर्तन यात्रे'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. या यात्रेच्या माध्यमातून या मुलांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या यशस्वी व्यक्तींशी संवाद साधला. या यात्रेचा पहिला टप्पा नुकताच पार पडला असून, पुणे पोलिसांच्या या उपक्रमामुळे विधीसंघर्षित बालकांचं मनपरिवर्तन झालं आहे. या माध्यमातून जवळपास 72 बालके मुख्य प्रवाहात आली असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

पुणे पोलिसांच्या उपक्रमानं बदललं 72 बालकांचे भविष्य (ETV Bharat)

पुणे शहर पोलिसांकडून विधीसंघर्षग्रस्त बालकांसाठी 'संवाद परिवर्तन यात्रे'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. या यात्रेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला असून, आता 'संवाद परिवर्तन यात्रा भाग 3'चा शुभारंभ पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि विविध मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी या उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना गुन्हेगारीच्या प्रवृत्तीपासून दूर ठेवून त्यांच्यामध्ये सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास, शिक्षण, कौशल्य, स्वावलंबन आणि जबाबदार नागरिकत्वाची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशानं पुणे पोलीस आणि आदर्श मित्र मंडळाच्या वतीनं एक अभिनव व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला होता. या उपक्रमामध्ये या मुलांनी पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, उद्योजक, खेळाडू, कलाकार, सैनिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांशी संवाद साधला; तसंच त्यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवासातील अनुभव आणि अडचणी जाणून घेतल्या.

याबाबत माहिती देताना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, कोरोना काळानंतर वाढलेल्या बाल गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलांना समुपदेशन, प्रेरणा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात आले. यातूनच आतापर्यंत 72 विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना गुन्हेगारी जगतातून बाहेर काढून मुख्य प्रवाहात आणण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.

याबाबत आदर्श मित्र मंडळाचे अध्यक्ष उदय जगताप म्हणाले की, मुलांना गणेशोत्सवात किंवा मंडळांमध्ये आरत्यांना नेणं, शहरात गुन्हेगारांचं मोठमोठे फ्लेक्स झळकणं, व्यसनाधीनता, पालकांचं मुलांकडे होणारं दुर्लक्ष आणि चुकीची संगत या कारणांमुळे मुले गुन्हेगारीकडे आकर्षित झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन, गुन्हेगारांशी होणारा संपर्क तोडून समाजातील खऱ्या हिरोंशी त्यांचा संवाद घडवणं गरजेचं होतं; म्हणूनच ही यात्रा सुरू केली. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत प्रत्येकी 45 मुलांच्या बॅचेस करून सुमारे 140 बालकांचे समुपदेशन व प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. यातील अनेक मुले आता मेकॅनिक कामाचं प्रशिक्षण घेत असून, काहींनी पुढील शिक्षणासाठी अधिकृत प्रवेश देखील घेतले आहेत. गुन्हेगारीच्या अंधारातून बाहेर पडून ही मुले सन्मानाचं आयुष्य जगण्यासाठी सज्ज झाली आहेत.

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Last Updated : September 8, 2026 at 8:57 PM IST

TAGGED:

PUNE POLICE JUVENILE REFORMATION
पुणे संवाद परिवर्तन यात्रा
MISSION PARIVARTAN PUNE MARATHI
पुणे पोलीस बालगुन्हेगारी नियंत्रण
PUNE SAMVAD PARIVARTAN YATRA

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