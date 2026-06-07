तुळापूरमध्ये कथित रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांची धाड; शंभराहून अधिक तरुण-तरुणी ताब्यात, अमली पदार्थांचा संशय
तुळापूरमध्ये कथित रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांनी धाड टाकून शंभरहून अधिक तरुण-तरुणींना ताब्यात घेतलं आहे. तुळापूर ग्रामस्थांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे.
Published : June 7, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 10:56 PM IST
पुणे : पवित्र इंद्रायणी नदीच्या तीरावर असलेल्या तुळापूर परिसरात पुन्हा एकदा कथित रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. आळंदी-तुळापूर रस्त्यावरील तुळापूर ग्रामपंचायत हद्दीतील एका खासगी बंगल्यावर सुरू असलेल्या पार्टीवर पुणे गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी मध्यरात्री छापा टाकला. या कारवाईत सुमारे १०० हून अधिक तरुण-तरुणींना ताब्यात घेतलं. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ‘प्रोजेक्ट एक्स’ या नावानं सुरू असलेल्या या पार्टीवर धाड टाकण्यात आली. शनिवारी दुपारी एक वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंतच परवानगी असताना त्यानंतरही पार्टी सुरू असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांना मोठ्या आवाजात संगीत, मद्यपान आणि धांगडधिंगा सुरू असल्याचं दिसून आलं. या पार्टीमध्ये शंभराहून अधिक तरुण-तरुणी सहभागी असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामध्ये काही अल्पवयीन मुला-मुलींचाही समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक जण दारूच्या नशेत आढळले. तर काहींनी अमली पदार्थांचे सेवन केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
पोलिसांचा तपास सुरू- कारवाईदरम्यान पोलिसांनी विदेशी मद्यसाठा, गांजा, हुक्का आणि तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केले आहेत. याशिवाय विना परवानगी असलेले साउंड सिस्टीम आणि इतर साहित्यही जप्त करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी वैद्यकीय पथक आणि फोरेन्सिक टीमला पाचारण करण्यात आलं. उपस्थित तरुण-तरुणींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 25 पेक्षा अधिक जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याचं सांगितलं जात आहे. लोणीकंद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या प्रकारामुळे पोलिसांनी आयोजक, बंगला उपलब्ध करून देणारे आणि संबंधितांवर विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून अमली पदार्थांचा पुरवठा कोठून झाला, याचाही शोध घेतला जात आहे.
ग्रामस्थांचा संताप- तुळापूर हे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाशी जोडलेले ऐतिहासिक स्थळ असल्यानं ग्रामस्थांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “या पवित्र भूमीत अशा पार्ट्या होतात, याची आम्हाला कल्पना नव्हती. हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह असून प्रशासनानं अशा कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये,” अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली. ग्रामसभेच्या माध्यमातून कठोर कारवाईची मागणीही करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे पुण्यातील रेव्ह पार्टींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. त्याचबरोबर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पुढील तपासात या प्रकरणात आणखी गंभीर बाबी उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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