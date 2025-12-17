पुणे पोलिसांचे ‘ऑपरेशन अलकनिरंजन’! हायड्रोपोनिक गांजा शेतीचा पर्दाफाश, 3.45 कोटींचा मुद्देमाल जप्त
पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमध्ये अटक केलेल्या आरोपींच्या विविध बँकेतील खाती, क्रिप्टो व्हॉलेट आणि परदेशी चलनातून सुमारे 7 लाख 80 हजारांची रक्कम गोठवण्यात आली आहे.
Published : December 17, 2025 at 5:22 PM IST
पुणे: पुणे पोलिसांनी राबविलेल्या 'ऑपरेशन अलकनिरंजन’ अंतर्गत अंमली पदार्थांच्या तस्करीचं एक मोठं आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उघडकीस आणलं असून, देशातील विविध शहरांतून काही ताब्यात घेण्यात आलंय. पुण्यासह मुंबई, गोवा, गुवाहाटी येथून 5 जणांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून तब्बल 3.45 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त सोमय्या मुंडे यांनी दिली.
परदेशी चलनातून 7 लाख 80 हजारांची रक्कम गोठवण्यात आली : पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत याबाबत त्यांनी माहिती दिलीय. पुणे पोलीस परिमंडळ 4 अंतर्गत येणाऱ्या खडकी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी तसेच गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने ही कारवाई केलीय. या कारवाईमध्ये अटक केलेल्या आरोपींच्या विविध बँकेतील खाती, क्रिप्टो व्हॉलेट आणि परदेशी चलनातून सुमारे 7 लाख 80 हजारांची रक्कम गोठवण्यात आली आहे.
अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याप्रकरणी एका तरुणाला अटक : याबाबत पोलीस उपायुक्त सोमय्या मुंडे म्हणाले की, पुण्यातील खडकी पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याप्रकरणी एका तरुणाला अटक केली होती. तुषार चेतन वर्मा (वय 21) असे या तरुणाचे नाव होते. त्याच्याकडे चौकशी केली असता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास लागलाय. पोलिसांनी आरोपी चेतन वर्मा याच्याकडे तपास केला असता तो सुमित डेडवाल आणि अक्षय महेर या दोघांकडून अंमली पदार्थ आणत असल्याचे निष्पन्न झालेत. या दोघांना ताब्यात घेतल्यानंतर आरोपींनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक फ्लॅट भाड्याने घेऊन तिथे चक्क हायड्रोपोनिक गांजाची शेती उभारली होती.
पोलिसांनी तपास वाढवत मुंबई आणि गोवा येथे छापे टाकले : पोलिसांनी त्याठिकाणी ही शेती उद्ध्वस्त करत अंमली पदार्थ जप्त केलंय आणि तांत्रिक पद्धतीने पोलिसांनी तपास वाढवत मुंबई आणि गोवा येथे छापे टाकले. तपासादरम्यान, मलय राजेश देलीवाला या ड्रग्स पेडलरला सुद्धा अटक केली. यातील सर्व जणं हे डार्क वेबचा वापर करीत होते. डार्क वेबच्या साहाय्यानं अमली पदार्थांची खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी यातील प्रमुख आरोपी वर्माने त्याचं नाव "अलख निरंजन" असं ठेवलं होतं.
क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून सगळी देवाण घेवाण : खरेदी विक्रीसाठी लागणाऱ्या पैशांचा व्यवहार यावर पोलिसांना संशय येऊ नये म्हणून आरोपी क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून सगळी देवाण घेवाण करीत होते. या संपूर्ण प्रकरणाचे धागेदोर फक्त भारतातील शहरांपर्यंत मर्यादित नसून थेट थायलंड, भूतान यांसारख्या देशांपर्यंत पोहोचले आहेत. या प्रकरणी अजून 5 जणांचा शोध पोलिसांकडून सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
हेही वाचाः
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना त्वरित अटक करा; नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाचे आदेश
जिल्ह्यात शिक्षण विभागाची धुरा प्रभारींवर; १३ पैकी ११ गट शिक्षणाधिकारी पदं रिक्त