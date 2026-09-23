ETV Bharat / state

गणेश विसर्जनासाठी पुण्यात 10 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; 4500 समाजकंटकांवर कारवाई केल्याची पोलीस आयुक्तांची माहिती

पुण्यात गणेश विसर्जन सोहळ्याकरिता पोलीस बंदोबस्त कसा असणार, मिरवणुकीचे कसे नियोजन असणार याविषयी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

Pune CP on Pune Ganesh Festival 2026
पुणे पोलीस आयुक्तांची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे-सध्या सर्वत्र गणेशोत्सव सुरू असून पुण्यातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी होत आहे. येत्या 25 तारखेला लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यात येणार आहे. पुणे शहरात गणेश विसर्जनासाठी तब्बल 10 हजार पोलीस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आज दिली. पुण्यात आज गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, गेल्या 10 दिवसांपासून पुण्यात गणेशोत्सव अत्यंत शांततेत आणि उत्साहात सुरू आहे. आगामी तीन दिवस गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरक्षित, सुरळीत आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे शहर पोलीस दल सज्ज झालं आहे. विसर्जन मिरवणुकीसाठी स्थानिक पोलीस, बाहेरून मागवण्यात आलेली कुमक आणि होमगार्ड्स मिळून 10 हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात असणार आहे. तसेच शहरातील लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि केळकर रस्त्यावरून अलका टॉकीज चौकाकडे 638 मंडळे मिरवणुका मार्गस्थ होतील. तसेच शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे 4,500 समाजकंटकांवर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

नव्यानं मुख्य मार्गावर येणाऱ्या मंडळांना नाकारली परवानगी- ते पुढे म्हणाले की, सकाळी साडेनऊ वाजता टिळक चौक येथे मानाचा पहिला श्री कसबा गणपतीची आरती करून मिरवणुका सुरुवात होणार आहे. एका मंडळाला जास्तीत जास्त 2 ढोल-ताशा पथके लावण्याच्या सूचना मंडळांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच एका चौकात थांबून वादनासाठी जास्तीत जास्त 10 मिनिटांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच विसर्जन मिरवणुकीत एआय कॅमेरे, ड्रोन, सीसीटीव्ही, मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हॅन आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी 'नॉईज लेव्हल मॉनिटरिंग' करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी शहरात 26 अधिकृत पार्किंग झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच जी मंडळे गेल्या 2 किंवा अधिक वर्षांपासून या मार्गांवरून जात आहेत, त्यांनाच यंदा परवानगी देण्यात आली आहे. शहराच्या इतर भागातून नव्यानं मुख्य मार्गावर येणाऱ्या मंडळांना यंदा परवानगी नाकारण्यात आली आहे. गर्दीचं नियंत्रण करणं हे यामागील मुख्य कारण असल्याचं यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

GANESHOTSAVA 2026
पुणे गणेश विसर्जन सोहळा सुरक्षा
PUNE CP AMITESH KUMAR PRESS
पोलीस बंदोबस्त पुणे विसर्जन सोहळा
PUNE GANESH FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.