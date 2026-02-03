ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, शीतल तेजवानीविरोधात १८८६ पानांचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल

मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

Mundhwa land scam case charge sheet
फाईल फोटो - मुंढवा जमीन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
पुणे - पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली होती. या प्रकरणात राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणात मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिला अटक करण्यात आली होती. आता या प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानी विरोधात १८८६ पानी दोषारोपपत्र पुणे न्यायालयात दाखल केलं असून, पार्थ पवारांचा या पत्रात उल्लेख दिसत नाही.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - पुण्यातील मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ४० एकर शासकीय भूखंडाचं बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असताना केवळ ३०० कोटी रुपयात ही जागा विक्री करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. तसंच या जागेच्या खरेदीखतावेळी ५०० रुपयांचा भरणा करुन दस्त नोंदणी केली होती. नियमानुसार २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणं आवश्यक होतं. शीतल तेजवाणीनं ही जमीन पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अॅमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांना विकली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात तहसीलदार, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर फरार शीतल तेजवानी हिला अटक करण्यात आली होती.

दोषारोपपत्रात पार्थ पवार यांचं नाव नाही - आता पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानी विरोधात १८८६ पानी दोषारोपपत्र पुणे न्यायालयात दाखल केलंय. या प्रकरणात उर्वरित गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींबाबत अद्याप तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. जे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं, त्यात पार्थ पवार यांच्याबाबत कुठंही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसंच इतर आरोपींबाबतचा पोलीस तपास अद्याप बाकी असून, तपास पूर्ण होताच त्यांच्याविरोधात देखील पुरवणी दोषारोपपत्र पोलिसांकडून दाखल केलं जाणार आहे, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांकडून भूमिका स्पष्ट - मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणावरुन राजकारण तापलं होतं. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाबाबत योग्य ती कारवाई पोलीस करत असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती.

