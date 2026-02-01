ETV Bharat / state

रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार प्रकरणी पुण्यातून 5 जणांना घेतलं ताब्यात; पोलिसांनी व्यक्त केला 'हा' संशय

चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या मुंबईतील घराबाहेर गोळीबार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पुण्यातून चार संशयिताना अटक करण्यात आली आहे.

Rohit Shetty House Firing Case
पकडण्यात आलेले आरोप (ETV Bharat Reporter)
पुणे : प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. रात्री उशिरा झालेल्या या गोळीबाराच्या घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार केल्याप्रकरणी पुण्यातून 5 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पुण्यातील धायरी, वारजे आणि कर्वेनगर परिसरातून या आरोपींना अटक करत पुणे पोलिसांनी या 5 जणांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात दिलं आहे. सिद्धार्थ दिपक येणपुरे, समर्थ शिवशंकर पोमाजी, स्वप्निल बंडू सकट, अमन आनंद मारोठे, आदित्य ज्ञानेश्वर गायके अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावं आहेत.

Rohit Shetty House Firing Case
पकडण्यात आलेले आरोप (ETV Bharat Reporter)

देशातील कुख्यात गँगशी आहे संबंध : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेले चारही जण देशातील कुख्यात गँगशी संबंधित असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या चौघांची पार्श्वभूमी, संपर्क आणि हालचाली संशयास्पद असल्यानं पुणे पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली. चौकशीदरम्यान या आरोपींचे मुंबईतील गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्या प्रकरणातील गँगचा बॉलीवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याशी संबंध असल्याचा गंभीर संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले चार जण हे बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावलेल्या त्याच गँगचे सदस्य असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार प्रकरणी पुण्यातून 5 जणांना घेतलं ताब्यात; पोलिसांनी व्यक्त केला 'हा' संशय (ETV Bharat Reporter)

कुठल्या गँगशी आहे संबंध, तपास सुरू : याबाबत पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले की, "मुंबई पोलिसांनी काही संशयितांची नावं आम्हाला दिली होती. या नावांप्रमाणं वारजे पोलिसांच्या वेगवेगळ्या टीम करून या पाचही संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. पुण्यातील वडगाव, धायरी, कर्वेनगर, वारजे या भागातील असून त्यांना मुंबई क्राईम ब्राँच यांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. पुढील तपास मुंबई पोलिसांची टीम करत आहे. यांचा कुठल्या गँगशी संबंध आहे का, याचा देखील तपास सुरू आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

