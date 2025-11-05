ETV Bharat / state

बाजीराव रोड हत्या प्रकरण: तीन अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

पुण्यातील बाजीराव रोड हत्या प्रकरणी पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. पूर्व वैमन्यस्यातून ही हत्या करण्यात आल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

Bajirao Road Youth Murder Case
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पूर्वीच्या भांडणातून भर दुपारी पुण्यातील गजबजलेल्या बाजीराव रोड इथं मंगळवारी दुपारी एका 17 वर्षीय मुलाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या असून हे तिन्ही आरोपी अल्पवयीन आहेत. पूर्व वैमन्यस्यातून ही हत्या करण्यात आली असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. तिन्ही अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या खडक पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर झाली हत्या : पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर झालेली हत्या ही पूर्वीच्या वादातून झाल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. तीन आरोपी आणि हत्या झालेला तरुण हे सगळे पार्वती परिसरातील राहणारे आहेत. त्यांच्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून वादवादी सुरू होती. हाच वाद टोकावर जाऊन भरदिवसा कोयत्यानं हल्ला करुन एका तरुणाची हत्या करण्यात आली. हत्या झालेला तरुण हा 17 वर्षाचा होता आणि आता मुसक्या आवळण्यात आलेले आरोपीदेखील अल्पवयीन आहेत.

पुणे शहरात विविध गुन्ह्यात वाढ : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारच्या सुमारास खून झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर मंगळवारी पुण्यातील मध्यवस्ती असलेल्या बाजीराव रोड इथं दुपारच्या सुमारास खुनाची घटना घडली. पुण्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याप्रकरणी पुण्यात शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याची मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा :

  1. धक्कादायक! पुण्यातील बाजीराव रोडवर दिवसाढवळ्या तरुणाचा खून
  2. कोल्हापुरातील शाहूवाडीतल्या 'डबल मर्डर'चा छडा लागला, जेवण न दिल्याच्या रागातून वृद्ध दाम्पत्याला संपवलं
  3. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत जेडीयूच्या माजी आमदाराला अटक; ७५ वर्षाच्या व्यक्तीला ठार मारल्याचा आरोप

TAGGED:

PUNE POLICE DETAINED 3 MINOR
YOUTH MURDER CASE
बाजीराव रोड हत्या प्रकरण
17 वर्षीय मुलाची हत्या
BAJIRAO ROAD YOUTH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.