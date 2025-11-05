बाजीराव रोड हत्या प्रकरण: तीन अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
पुण्यातील बाजीराव रोड हत्या प्रकरणी पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. पूर्व वैमन्यस्यातून ही हत्या करण्यात आल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST
पुणे : पूर्वीच्या भांडणातून भर दुपारी पुण्यातील गजबजलेल्या बाजीराव रोड इथं मंगळवारी दुपारी एका 17 वर्षीय मुलाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या असून हे तिन्ही आरोपी अल्पवयीन आहेत. पूर्व वैमन्यस्यातून ही हत्या करण्यात आली असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. तिन्ही अल्पवयीन मारेकऱ्यांच्या खडक पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर झाली हत्या : पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर झालेली हत्या ही पूर्वीच्या वादातून झाल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. तीन आरोपी आणि हत्या झालेला तरुण हे सगळे पार्वती परिसरातील राहणारे आहेत. त्यांच्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून वादवादी सुरू होती. हाच वाद टोकावर जाऊन भरदिवसा कोयत्यानं हल्ला करुन एका तरुणाची हत्या करण्यात आली. हत्या झालेला तरुण हा 17 वर्षाचा होता आणि आता मुसक्या आवळण्यात आलेले आरोपीदेखील अल्पवयीन आहेत.
पुणे शहरात विविध गुन्ह्यात वाढ : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारच्या सुमारास खून झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर मंगळवारी पुण्यातील मध्यवस्ती असलेल्या बाजीराव रोड इथं दुपारच्या सुमारास खुनाची घटना घडली. पुण्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याप्रकरणी पुण्यात शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याची मागणी करण्यात आली.
