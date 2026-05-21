अक्षय मस्के गोळीबार प्रकरण : गुन्हे शाखेनं आंदेकर टोळीच्या सहा गुंडांना घेतलं ताब्यात
पुण्यात झालेल्या गोळीबार प्रकरणात आरोपी आकाश म्हस्के याचा भाऊ अक्षय म्हस्के हा जखमी झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आंदेकर टोळीच्या सहा गुंडांना ताब्यात घेतलं आहे.
Published : May 21, 2026 at 11:01 AM IST
पुणे : बालाजीनगर परिसरात माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी आकाश म्हस्के याचा भाऊ अक्षय म्हस्के याच्यावर भरदिवसा गोळीबार करून कोयत्यानं हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी आंदेकर टोळीतील सहा जणांना ताब्यात घेतलं आहे. जखमी अक्षय म्हस्के याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी गुन्हे शाखेनं एका अल्पवयीन मुलासह, आफ्ताफ शरीफ सय्यद, ऋषी प्रसाद मोहन आंबट, आवेज अशपाक शेख, वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे आणि अमन फारूक बागवाले यांना ताब्यात घेतलं असून अधिक तपास सुरू आहे.
अक्षय म्हस्के याच्यावर भरदिवसा गोळीबार : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा सप्टेंबर २०२४ मध्ये खून करण्यात आला होता. आकाश म्हस्के हा वनराज आंदेकर याच्या खून प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक होता. त्याच्या भावावर काल सकाळच्या सुमारास हल्ला करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. हा हल्ला आंदेकर टोळीकडून करण्यात आल्याचा पोलिसांना संशय होता. या प्रकरणी आंदेकर टोळीतील सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून अधिक तपास सुरू आहे. जुन्या वादातून गोळीबार झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. या घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास करत आंदेकर टोळीतील या सहा जणांना ताब्यात घेतलं आहे.
अक्षय म्हस्के याच्या भावावर हल्ला : पुण्यातील बालाजीनगर परिसरात माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी आकाश म्हस्के याचा भाऊ अक्षय बापू म्हस्के उर्फ बाळा (वय 26) याच्यावर गोळीबार करून कोयत्यानं हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अक्षय म्हस्के हा गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
