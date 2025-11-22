ETV Bharat / state

पुणे पोलिसांचे मध्यप्रदेशात छापे, पिस्तूल बनवण्याचे कारखाने उद्ध्वस्त; शस्त्रास्त्रांसह 36 जण ताब्यात

पुणे पोलिसांनी मध्यप्रदेशात एक मोठी कारवाई केली आहे. त्यांनी मध्य प्रदेशातील उमरती गावात बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र निर्मिती व पुरवठा करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.

Pune Police takes major action in Madhya Pradesh
पुणे पोलिसांची मध्यप्रदेशात मोठी कारवाई (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

November 22, 2025

पुणे : पुणे पोलिसांनी मध्य प्रदेशात छापे टाकून मोठ्या बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र निर्मिती आणि पुरवठा करणाऱ्या रॅकेटचा संपूर्ण छडा लावला आहे. या कारवाईत 36 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशातील उमरती गावात चालणारे चार अवैध शस्त्रास्त्र कारखाने देखील पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. ही महत्त्वपूर्ण कारवाई पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ-4) आणि गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकानं केली. या कारवाईतून मोठ्या प्रमाणात अवैध शस्त्रं ताब्यात घेण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

कोम्बिंग ऑपरेशनमुळे प्रकरण उघडकीस : या कारवाईबाबत पुणे पोलीस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा म्हणाले की, पुण्यातील विमानतळ पोलीस ठाण्यात दाखल एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान एक कोम्बिंग ऑपरेशन राबवलं गेलं. यामध्ये आरोपीकडून 11 अग्निशस्त्रं जप्त करण्यात आली होती. त्यापूर्वी कोंढवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 4 आणि शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांतून एकूण 21 बेकायदेशीर पिस्तुलं जप्त करण्यात आली होती. यानंतरच्या तपासात निष्पन्न झालं की, उमरती गावात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर अग्निशस्त्रांची निर्मिती करून त्याची महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात आंतरराज्य तस्करी केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे पुणे पोलीस उपायुक्त (परिमंडल-4) सोम्या मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकानं मध्य प्रदेश पोलिसांच्या सहकार्यानं आज पहाटे उमरती गावात छापा टाकला आणि ही यशस्वी मोहीम पार पाडली.

पुणे पोलिसांची मध्यप्रदेशात मोठी कारवाई (ETV Bharat)

शस्त्रं बनवण्याचं संपूर्ण साहित्य नष्ट : रंजनकुमार शर्मा यांनी पुढे सांगितलं की, बेकायदेशीर शस्त्रांच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या एकूण 36 संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पुणे पोलिसांच्या विशेष पथकानं 105 पोलिसांचा मोठा ताफा घेऊन ही यशस्वी कारवाई केली. यात मोठ्या प्रमाणात तयार शस्त्रं, शस्त्रनिर्मितीचं साहित्य जप्त करण्यात आलं असून, बेकायदेशीर शस्त्रांच्या मोल्डिंग व निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 50 भट्ट्या घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आल्या. तसेच अत्याधुनिक पद्धतीने शस्त्रं बनवण्याची उपकरणं व साहित्यही जप्त करण्यात आलं आहे.

आरोपींच्या प्राथमिक चौकशीतून आणि तांत्रिक पुराव्यांवरून समोर आलं आहे की, उमरती येथील शिकलगार समाजातील काही व्यक्ती "उमरती शिकलगार आर्म्स (USA)" या बनावट ब्रँड नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शस्त्रनिर्मिती करून त्याची आंतरराज्य तस्करी करत होत्या. उमरती गावातूनच ही अवैध अग्निशस्त्रे तयार करून देशातील विविध भागांत पुरवठा केला जात होता. बेकायदेशीर शस्त्रांच्या पुरवठा साखळीचा पूर्ण शोध घेऊन शस्त्र घेणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सखोल तपास सुरू आहे.

या विशेष मोहिमेदरम्यान पोलिस अधिकारी तसंच अंमलदारांच्या सुरक्षिततेसाठी क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) आर्म्ड आणि अ‍ॅम्युनिशनसह तैनात होती. कारवाईदरम्यान मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हेईकल्स, तात्पुरते वायरलेस नेटवर्क, बुलेटप्रूफ (BP) जॅकेट्स आणि बॉडी वॉर्न कॅमेरे यांसारख्या अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांचा प्रभावी वापर करण्यात आला, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

ETV Bharat Logo

