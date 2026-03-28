'मी महादेव, तू पार्वती' म्हणत अत्याचार; खरातनंतर आणखी एक भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्य पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात

'मी महादेवाचा अवतार असून तू माझी पार्वती आहेस,' असं सांगत महिलेवर अत्याचार करणाारा स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य याला पुणे पोलिसांनी पिंपरी येथून अटक केली आहे.

Self proclaimed religious guru rishikesh vaidya
भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्य
Published : March 28, 2026 at 11:21 AM IST

पुणे : नाशिकच्या अशोक खरात भोंदूबाबाचं प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच आता आणखी एका भोंदूबाबाला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. वसई येथील स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य याला एका 35 वर्षीय महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. ऋषिकेश वैद्य याला पिंपरी येथून पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणी वसईतील माणिकपूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, सुरुवातीला गुन्हा पुण्यात घडल्यानं तो मांजरी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी पुढील तपास करत शुक्रवारी (27 मार्च) रात्री उशीरा पिंपरी येथून भोंदू ऋषिकेश वैद्यला अटक केली. वैद्यला शोधण्यासाठी चार पथकं तैनात करण्यात आली होती.

नेमकं प्रकरण काय? : पोलिसांच्या माहितीनुसार, ऋषिकेश वैद्य नामक स्वयंघोषित महाराजानं 'मी महादेवाचा अवतार आहे. तू, माझी पार्वती', असं म्हणून एका महिलेवर पुणे आणि वसई येथील हॉटेलमध्ये अत्याचार केला. वसई फाउंडेशनच्या माध्यमातून एका 35 वर्षीय महिलेची ओळख ऋषिकेश वैद्य याच्यासोबत झाली होती. यानंतर पुढे फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख वाढवून अध्यात्माचा फायदा घेत या महिलेवर ऋषिकेश वैद्यनं लैंगिक अत्याचार केले.

महिलेनं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, 'ऋषीकेश वैद्यनं 2023 मध्ये सुरुवातीला पुण्यातील मांजरी परिसरातील एका लॉजवर अत्याचार केला. यानंतर त्यानं त्या प्रसंगाचे फोटो काढून ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. यानंतर 2025 मध्ये पुन्हा वसईतील एका लॉजवर नेऊन अत्याचार केला.

पोलिसांची चार पथकं घेत होती शोध : महिलेची तक्रार दाखल झाल्यानंतर शुक्रवारी (27 मार्च) गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी सांगितलं की, 'पीडित महिलेची तक्रार आली आहे. हा महाराज पीडित महिलेच्या सोशल मीडियामार्फत संपर्कात आला होता. या महाराजानं पुण्यातील मांजरीत महिलेवर अत्याचार केला. तसेच पीडित महिलेवर ब्लॅकमेल करून संपर्कात राहिला. पुन्हा वसईतदेखील या महिलेवर अत्याचार केला. पीडित महिलेला या सगळ्या प्रकाराची जाणीव झाल्यानंतर महिलेनं वसईमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा पुण्यातील मांजरी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आला आहे ". ऋषिकेश वैद्य हा स्वयंघोषित महाराज असल्याचं भासवून चुकीचे प्रकार करत होता. या भोंदूला शोधण्यासाठी पोलिसांची चार पथकं तयार करण्यात आली होती.

