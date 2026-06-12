आंतरराष्ट्रीय सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड गणेश काळेला बँकॉकवरुन केलं जेरबंद; पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई
पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी इंटरपोलच्या मदतीनं आंतरराष्ट्रीय सायबर रॅकेटचा मास्टरमाईंड गणेश काळे याला अटक केली आहे. गणेश काळेला याला इंटरपोलच्या मदतीनं अटक करण्यात आली आहे.
Published : June 12, 2026 at 7:58 PM IST
पुणे : पिंपरी-चिंचवड सायबर विभागाच्या पोलिसांनी दुबई आणि थायलंडमधून सायबर फसवणुकीचं जाळं चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला अटक केली आहे. सौरभ उर्फ गणेश बाळासो काळे असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटीस आणि लुकआऊट सर्कुलरच्या मदतीनं त्याला थायलंडमधील बँकॉक विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्याला भारतात आणून मुंबई विमानतळावर पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांच्या पथकानं अटक केली.
आंतरराष्ट्रीय सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद : देहूरोड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका ऑनलाइन टास्क फ्रॉड प्रकरणाच्या तपासादरम्यान या आंतरराष्ट्रीय सायबर रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता. जून 2024 मध्ये या प्रकरणात पोलिसांनी 13 आरोपींना अटक केली. मात्र तपासादरम्यान संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार गणेश काळे असल्याचं उघड झालं. तो दुबईमध्ये राहून भारतातील तसेच इतर देशांतील सायबर फसवणुकीचे व्यवहार नियंत्रित करत होता. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास, आर्थिक व्यवहारांची छाननी आणि आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधत आरोपीचा शोध सुरू ठेवला. तपासादरम्यान गणेश काळे यानं दुबईमध्ये स्वतःचं स्वतंत्र कार्यालय उभारून सायबर गुन्ह्यांचं नेटवर्क निर्माण केल्याचं समोर आलं. त्याचं चीनसह इतर विदेशी नागरिकांशी थेट संबंध असल्याचंही उघड झालं आहे.
आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून फसवणूक : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी भारतातील नागरिकांना मोठ्या आर्थिक फायद्याचं आमिष दाखवून त्यांच्या नावावरील बँक खाती, एटीएम कार्ड, चेकबुक तसेच इंटरनेट बँकिंगची माहिती मिळवत होता. या खात्यांचा वापर सायबर फसवणुकीतून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांसाठी केला जात होता. ऑनलाइन टास्क फ्रॉड, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचं आमिष, डिजिटल अरेस्टसारख्या विविध प्रकारच्या फसवणुकीद्वारे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या रॅकेटचा संबंध अनेक मोठ्या सायबर गुन्ह्यांशी असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हिंजवडी परिसरातील 18 लाख रुपयांच्या फसवणुकीसह सायबर पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या तब्बल 2 कोटी 66 लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणातही आरोपीचा सहभाग असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांतील अनेक सायबर गुन्ह्यांची उकल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुबईहून बँकॉकला गेला होता पळून : सप्टेंबर 2025 मध्ये गणेश काळे दुबईहून थायलंडमधील बँकॉक इथं पळून गेला होता. मात्र पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी सातत्यानं पाठपुरावा करत इंटरपोल आणि संबंधित यंत्रणांच्या मदतीनं त्याच्यावर नजर ठेवली. अखेर अचूक नियोजन आणि समन्वयाच्या जोरावर त्याला थायलंडमध्ये पकडण्यात यश आलं. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीविरोधातील लढ्यात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना मोठं यश मिळालं असून, या रॅकेटशी संबंधित आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलीस निरीक्षक रविकिरण नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
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