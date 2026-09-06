केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; सिया-चेतनच्या मित्राला तब्बल 80 दिवसांनी अटक
पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे.
Published : September 6, 2026 at 11:07 AM IST
पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तब्बल 79 ते 80 दिवसांनी आणखी एका तरुणाला अटक केली आहे. रितेश हिंगे असं अटक करण्यात आलेल्या 22 वर्षीय तरुणाचं नाव असून, तो मूळचा बीड जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. सध्या तो पुण्यातील बालेवाडी परिसरात एका खासगी कंपनीत नोकरी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तिसऱ्या आरोपीला अटक - रितेश हिंगे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चेतन चौधरी आणि सिया गोयल यांचा मित्र असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. सिया गोयल ही केतन अग्रवाल याची ठरलेली पत्नी होती, तर चेतन चौधरीबरोबर तिचे संबंध असल्याचं तपासात समोर आलं होतं.
केतनला किल्ल्यावरुन दिलं होतं फेकून - जून महिन्यात लोणावळ्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल याची हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी केतनला लोहगड किल्ल्यावर नेऊन किल्ल्यावरून खाली फेकल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगाने फिरवत सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली होती. मात्र, या हत्येच्या कटात आणखी कोणाचा सहभाग होता का? याचा तपास सुरू होता.
पोलिसांनी चॅट रिकव्हर केले - याच तपासादरम्यान मुख्य आरोपीच्या मोबाईलमधील डिलीट केलेले व्हॉट्सॲप चॅट सायबर आणि फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने पोलिसांनी रिकव्हर केले. या चॅटमधून रितेश हिंगेला हत्येच्या कटाची आधीपासून माहिती असल्याचा पोलिसांना संशय आला. एवढंच नाही, तर हत्येच्या दिवशी म्हणजेच 18 जून रोजी सिया आणि चेतन यांनी रितेशलाही लोहगडावर सोबत येण्यास सांगितलं होतं, अशी माहिती तपासातून समोर आली आहे. मात्र, रितेशने लोहगडावर जाण्यास नकार दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरू - महत्त्वाची बाब म्हणजे, हत्येनंतरही रितेश आरोपींच्या संपर्कात असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यामुळे त्याला या संपूर्ण कटाची माहिती होती का? त्याची नेमकी भूमिका काय होती? आणि हत्येनंतर आरोपींना त्याने काही मदत केली का? याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून केला जात आहे.
अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं मिळण्याची शक्यता - तब्बल 80 दिवसांनंतर झालेल्या या तिसऱ्या अटकेमुळे केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं मिळण्याची शक्यता आहे. रितेश हिंगेच्या चौकशीत हत्येच्या कटाची आखणी कधी झाली, त्यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग होता आणि हत्येनंतर आरोपींनी कोणाच्या मदतीने पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न केला का? याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते.
12 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी - दरम्यान, रितेश हिंगे याला न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने त्याला 12 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुणे ग्रामीण पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, रितेशच्या चौकशीतून केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील कटाचे आणखी धागेदोरे समोर येतात का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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