ETV Bharat / state

पुणे पोलिसांची राजस्थानमध्ये मोठी कारवाई; मंतरवाडी गोळीबार अन् 5 कोटींच्या खंडणी प्रकरणी बिश्नोई गँगचा हस्तक अटकेत

पुण्यातील स्टील गोडाऊनवर गोळीबार करून 5 कोटींची खंडणी मागणाऱ्या बिश्नोई गँगच्या पवन राम याला पुणे गुन्हे शाखेनं थेट राजस्थानमधून ताब्यात घेतलं आहे.

PUNE POLICE ACTION IN RAJASTHAN
पुणे पोलिसांची राजस्थानमध्ये मोठी कारवाई (File Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 1:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना वारंवार बिश्नोई गँगच्या सदस्यांकडून कथित धमकीचे फोन येत असल्याची चर्चा सुरू होती. यासह पुणे शहरातील मंतरवाडी भागात असलेल्या एका स्टील गोडाऊनवर गोळीबार केल्याप्रकरणी बिश्नोई गँगच्या एका सदस्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं थेट राजस्थानमध्ये जाऊन ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली होती.

स्टील व्यवसायिकाकडं मागितली पाच कोटींची खंडणी : फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी सर्व बाजूनं तपास केला. यानंतर या प्रकरणातीस संशयित आरोपी पवन राम या युवकाला राजस्थान राज्यातील हनुमान गड जिल्ह्यातून ताब्यात घेतलं आहे. संबंधित स्टील व्यवसायिकाकडून या टोळीतील सदस्यांनी पाच कोटी खंडणीची मागणी केली होती. तसंच त्या व्यावसायिकाच्या इतर भागीदारांनासुद्धा पाच कोटी रुपये द्यावे, लागतील अशी धमकी दिली होती. विशेष म्हणजे या कारवाईसाठी स्वतः पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त गौहर हसन स्वतः राजस्थानमध्ये तळ ठोकून होते.

एकाला अटक, दुसरा फरार : पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, '18 जूनला पुणे शहरातील फुरसुंगी परिसरातील मंतरवाडी इथं एका व्यावसायिकाच्या ऑफिसवर गोळीबार झाला. 18 जूनला रात्री 9 वाजता घडलेल्या या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवत सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. विशेष म्हणजे, या गोळीबारानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित व्यक्तींनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला होता. घटनेचा व्हिडिओसुद्धा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल सुद्धा झाला. बिश्नोई टोळीतील सदस्यांनी या घटनेची जबाबदारी स्वीकारताच पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची विविध पथकं या दोन तरुणांचा शोध घेत होती. दोन दिवसातच या घटनेत वापरलेली दुचाकी सासवड भागात एका निर्मनुष्य ठिकाणी मिळून आली. त्यावरील नंबर खोडून टाकला होता. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीद्वारे पुणे पोलिसांच्या पथकाला संबंधित तरुण हा राजस्थानमध्ये असल्याची माहिती मिळाली होती. याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या पथकानं राजस्थान गाठत यातील एका तरुणाला ताब्यात घेतलं असून दुसऱ्या तरुणाचा शोध सध्या सुरू आहे.'

हेही वाचा :

  1. चेन्नईच्या भक्ताची शिर्डी साई बाबांना अनोखी भेट : अर्पण केला सुवर्ण शंख
  2. सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबईची 'तुंबई'; लोकल रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं, चाकरमान्यांचे हाल
  3. विधानसभेत गाजलं साकीनाका दुर्घटना प्रकरण: 'चार अधिकारी निलंबित, अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती'

TAGGED:

BISHNOI GANG
बिश्नोई गँगचा हस्तक अटकेत
बिश्नोई गँग
आमदार साजिद पठाण
PUNE POLICE ACTION IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.