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पुणे : 90 कोटींच्या रस्ता टेंडरवरून आमदाराची मनपा आयुक्तांना धमकी; ‘गुन्ह्यात अडकवतो’ म्हणत दमदाटी

पुणे महानगर पालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांना आमदाराकडून कथित धमकी देण्यात आली. ठेकेदारासाठी आमदाराने आयुक्तांना धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

Pune PMC Road Tender Controversy
90 कोटींच्या रस्ता टेंडरवरून आमदाराची मनपा आयुक्तांना धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 4:00 PM IST

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पुणे : पुणे महापालिकेच्या सुमारे 90 कोटी रुपयांच्या रस्ता प्रकल्पाच्या निविदेवरून एका आमदारानं महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना थेट धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘तुम्हाला गुन्ह्यात अडकवतो,’ अशी कथित धमकी आमदारानं दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच, पथ विभागातील अधिकाऱ्यांना ‘विधानसभेत तुमच्याविरुद्ध हक्कभंग आणतो,’ अशी दमदाटी करण्यात आल्यानं महापालिका प्रशासनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

या प्रकाराबाबत विचारलं असता आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी घटनेला दुजोरा दिला. मात्र संबंधित आमदाराचं नाव सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

नेमकं प्रकरण काय? :

वास्तविक, पुण्यातील आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीच्या कडेने 17 मीटर रुंद आणि सुमारे दोन किलोमीटर लांबीचा वेलस्ली रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. या कामासाठी महापालिकेनं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निविदा काढली होती. या निविदा प्रक्रियेत आठ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता.

दरम्यान, निविदा प्रक्रियेत एका पात्र ठेकेदाराला अपात्र ठरवून त्याऐवजी मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी संबंधित आमदारानं प्रशासनावर दबाव आणल्याचं समोर आलं आहे. या राजकीय हस्तक्षेपामुळे निविदा प्रक्रिया सुमारे 7 महिने रखडली होती.

निविदा प्रक्रिया अनेक महिने प्रलंबित राहिल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाला हस्तक्षेप न करता नियमानुसार प्रक्रिया पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, निविदेत सहभागी ठेकेदारांच्या पात्रता आणि अपात्रतेबाबत नियमानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संबंधित आमदाराकडून आयुक्तांसह पथ विभागातील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर, ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरविण्यासाठी आमदारांकडून दबाव आणला जात होता, तोच ठेकेदार गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरला. विशेष म्हणजे, आमदारांच्या मर्जीतील ठेकेदारानं सादर केलेल्या दरापेक्षा या पात्र ठेकेदाराने तब्बल 9 कोटी रुपये कमी खर्च दाखविल्यानं महापालिकेच्या निधीची बचत झाली.

मर्जीतील ठेकेदार पात्र ठरविण्यासाठी महापालिकेत वारंवार खेटे मारूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्यानं संबंधित आमदारानं महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना फोन करून ‘गुन्ह्यात अडकवतो,’ अशी धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. तसेच, पथ विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांनाही दमदाटी केल्याची माहिती आहे.

'टेंडरच्या विषयावरून वारंवार वाद निर्माण होतो' :

या प्रकरणावर राष्ट्रवादीचे नेते तथा नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी प्रतिक्रिया देत भाजपा आमदारांवर टीका केली. आयुक्त चांगल्या पद्धतीने काम करत असताना टेंडर प्रक्रियेच्या वेळीच पदाधिकारी आक्रमक का होतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शहरातील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि कचऱ्याच्या प्रश्नांवर प्रशासनाशी अशा प्रकारे संघर्ष झाल्याचे दिसत नाही. मात्र टेंडरच्या विषयावरून वारंवार वाद निर्माण होत असल्याचं बालवडकर यांनी म्हटलं.

महापालिकेचा वापर केवळ स्वार्थासाठी होऊ नये. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन लक्ष घालावं आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांना समज द्यावी, अशी मागणीही बालवडकर यांनी केली.

TAGGED:

पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम धमकी
NAVAL KISHORE RAM
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