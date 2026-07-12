मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : ढिगाऱ्याखालून आणखी एकाचा मृतदेह सापडला; मृतांचा आकडा 9 वर, शोधमोहीम अंतिम टप्प्यात
मोशी कचरा डेपोमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 9 पोहोचली आहे. शनिवारी मध्यरारात्री सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास शोधपथकाला आणखी एक व्यक्ती आढळून आली.
Published : July 12, 2026 at 7:09 AM IST
पिंपरी-चिंचवड : येथील मोशी कचरा डेपोमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 9 पोहोचली आहे. मदत आणि बचाव कार्याच्या चौथ्या दिवशी शनिवारी (11 जुलै) ढिगाऱ्याखालून 8 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. यानंतर रात्री उशिरा आणखी एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 9 वर पोहोचला आहे
रात्री उशीरा आणखी एकाचा मृतदेह सापडला : मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी मध्यरारात्री सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास शोधपथकाला आणखी एक व्यक्ती आढळून आली. ती व्यक्ती वामन कसबे असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यांना तातडीने पिंपरी येथील यशवंतराव चव्हाण (वायसीएम) रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केलं.
8 जुलै रोजी दुपारी घडली घटना : दरम्यान, ही घटना 8 जुलै रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास घडली होती. मोशी कचरा डेपोमधील 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा एक प्रचंड ढिगारा कोसळला होता. त्यावेळी इमारतीमध्ये 22 कर्मचारी कार्यरत होते, तर इमारतीलगत कचऱ्याच्या ढिगाजवळ एक व्यक्ती उपस्थित होती. अशा स्थितीत एकूण 23 जण ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), अग्निशमन दल आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पथकांकडून युद्धपातळीवर बचाव आणि शोधमोहीम राबविण्यात आली.
दुर्घटनेनंतर 5 जण स्वतःहू बाहेर आले : दुर्घटनेनंतर 5 जणांना स्वतःहून बाहेर पडण्यात यश आलं होतं. त्यानंतर भारतीय सेना, एनडीआरएफ, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए अग्निशमन दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद पथक आणि पोलीस प्रशासनाने युद्धपातळीवर बचाव आणि शोधमोहीम सुरू केली. पहिल्याच दिवशी ढिगाऱ्याखालून 9 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
मात्र, प्रशासकीय इमारतीचा मोठा भाग कोसळल्यानं आणि इमारत अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्यानं आत प्रवेश करणं शक्य होत नव्हते. त्यामुळे इमारतीभोवती साचलेला ढिगारा हटविण्यासाठी 12 पोकलेन, जेसीबी, डंपर आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीची मदत घेण्यात आली. त्यानंतर दोन अत्याधुनिक डिमोलिशन एक्सकॅव्हेटरच्या सहाय्यानं एनडीआरएफच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली इमारतीचा अस्थिर काँक्रीटचा भाग नियंत्रित पद्धतीनं हटविण्यात आला. त्यामुळे शोधपथकाला सुरक्षितपणे इमारतीत प्रवेश करून शोधमोहीम पुढे सुरू ठेवणं शक्य झालं.
पिंपरी-चिंचवड शहरावर शोककळा : शोधमोहीमेदरम्यान सर्वप्रथम भावेश वाणी यांना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आलं. त्यांना तातडीने पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण (वायसीएम) रुग्णालयात हलविण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केलं.
शनिवारी दिवसभरात अक्षय सावंत (वय 35, मोशी), सुनील कोरके (वय 40, आळंदी), सन्नी माने (वय 39, गंधर्वनगरी, मोशी), महेश कुंभार (वय 33, छत्रपती संभाजीनगर), नागेश गायकवाड (वय 26, संजय गांधी नगर, मोशी), रणजीत पाटील (वय 22, मोशी) आणि राहुल गायकवाड (वय 35, मोशी) यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. सर्वांना वायसीएम रुग्णालयात नेल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केलं.
यानंतर शनिवारी मध्यरात्रीनंतर, रविवारी पहाटे सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास सुरू असलेल्या शोधमोहीमेदरम्यान वामन कसबे यांचा मृतदेहही ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आला. त्यांनाही वायसीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांनाही मृत घोषित केलं. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 9 वर पोहोचला आहे.
दरम्यान, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या बहुतांश नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले असून, सर्व जखमी आणि मृतांना यशवंतराव चव्हाण (वायसीएम) रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. वैद्यकीय तपासणीनंतर मृतांचे पार्थिव नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले.
या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरावर शोककळा पसरली असून, दुर्घटनेची कारणं, संभाव्य प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि जबाबदारांवर कारवाई याबाबत चौकशी सुरू आहे. बचाव आणि शोधमोहीम अंतिम टप्प्यात असून, प्रशासनाकडून पुढील तपास आणि आवश्यक कारवाई सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.